—Es complicadísimo. El de 12 estaba haciendo el ingreso a un colegio de los buenos del Estado, y está teniendo muchas clases por Zoom. Por un lado me parece muy bien que tengan la ocupación de hacer una tarea, pero por otro lado veo que son demasiado exigentes. No estoy de acuerdo con que sea una época para exigirlos tanto. Me hace repensar mucho como ser humano que, con semejante ejemplo de lo que nos puede pasar como sociedades mundialmente, habría que poner el foco en otras cosas. La matemática dura, el lenguaje duro... Si no te das cuenta acá que también tenés que enseñar otro tipo de cuestiones, y no lo mismo pero a través de una pantalla, no aprendimos nada. Como persona, me planteo todo el tiempo que si no salgo un poquito mejor de esto, fracasé.