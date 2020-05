—Sin duda. Tengo un amigo que no quiere ser papá y me da todos sus argumentos. Es de esos amigos súper inteligentes, filosóficos, que te da todo el argumento de por qué no hay que ser padre o madre, y decís: “¡La puta madre! ¿Cómo pude ser padre? ¡Soy una basura!”. Y a veces lo llamo o le mando una foto y le digo: “No seas boludo, no te lo pierdas”. Cada uno hace lo que quiere, obvio, se lo digo en chiste y en serio, porque me cuesta describir las cosas que me pasan a partir del nacimiento de Paloma.