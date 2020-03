—Si es así, me parece un horror. Yo como artista lo hago gratis. Me acaban de hablar de la AMIA para leer poemas y no se me ocurre cobrar. Es para aportar. Es como si yo cobrase por Jacinta. No, es mi aporte, lo poco que puedo hacer. Yo te juro, me iría ya como voluntario a hacer algo, pero no puedo. Tengo 72 años, dos cánceres. Si no, sabés que ya estaría ahí. Como muchos argentinos están yendo. Eso es lo que a mí me enorgullece del pueblo, como los aplausos el otro día. ¿Cómo va a ser momento para cobrar? Dejame de joder. No es momento para cobrar. Maravilloso lo que hicieron los mendocinos, que los judiciales y el gobierno bajaron sueldos. Es una acción que ya deberían hacer absolutamente todos. No quiero ser derrotista, tenemos un pueblo maravilloso, un gobierno de este hombre que es maravilloso, una mujer como Cristina, que yo no soy kirchnerista, pero que se ha mantenido en silencio. Indudablemente no ha afectado a la autoridad del Presidente. Maravillosa me parece. Me congratulo con ella. Dejar su ego como gran madre de la República...