Con varios meses por delante, la banda anunció que vuelve. A trece años del “Turn It On Again: The Tour”, Mike Rutherford, Tony Banks y Phil Collins se subirán otra vez a los escenarios británicos. Peter Gabriel ya quedó muy atrás, aunque la relación con los años se ha tornado amable, como pudo verse en el documental Genesis: Together and Apart, de 2014, y alguna foto posterior que ha publicado Phil Collins en sus redes. (https://www.instagram.com/p/BtlGsI2nGCN/) Inspirada en la canción del disco Invisible touch (1986), la nueva gira se llama “The Last Domino?” Y además del trío, serán de la partida el bajista y guitarrista Daryl Stuermer y el hijo de Phil, Nic Collins, en la batería. Peter Gabriel y el guitarrista Steve Hackett ni siquiera habrían sido convocados, pero todavía falta.