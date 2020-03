Luego, dejó entrever su bronca: “Creo que esto es una falta de respeto y de profesionalismo total por parte de @lulipop07, a quien se lo dije, por eso lo hago público. También se lo dije a su abogada, con quien también hablé, @AnaRosenfeldOk. No se hace esto a un programa en vivo. No se hace esto ante un lanzamiento. No se hace esto con los avisos de los diarios, la promoción en pantalla y redes lanzada. No se hace esto si uno es profesional, a mi modo de ver. Sumado a esto, @eltreceoficial le da total libertad para hacer su descargo en su pantalla”.