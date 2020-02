Alejandra Maglietti reveló un inesperado momento que vivió durante su noviazgo con Jonás Gutiérrez

En tanto, los compañeros de la joven insistieron: "Emoción cero. Ella es una bomba atómica" y "En estos temas del amor no se sabe expresar". Tras esos comentarios, Maglietti replicó: "No digo que no sea un amor, pero cómo lo explico. Habló en un tono frío. Yo puedo hablar de él más cálidamente... Por ahí Jonás no tenía ganas de hablar del tema".