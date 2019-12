Pampita dice contar con mensajes que demuestran que las veces que Benítez renunció (esta no es la primera vez) lo hizo “por voluntad propia, nunca fue despedida”. “También tengo su pedido de reintegrarse. Ella decía: ‘Por favor, quiero volver’, y ella elegía volver a la casa. También tengo mucha información demostrando el afecto que ella me tenia, lo emocionaba que estaba con el casamiento, lo contenta por esto lindo que me había pasado, el cariño que me tenía. Las veces que los viernes me pidió ropa y zapatos para salir a bailar, y que yo le prestaba amistosamente”.