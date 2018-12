-¡Es verdad! La cosa fue así: llegué con Nico a esa súper fiesta y él se fue directo a la cocina a comer algo porque estaba famélico. Yo me acerqué a la pista y, de pronto, empecé a notar que todos me miraban. No entendía qué pasaba hasta que vi a un viejito –que podría haber sido, tranquilamente, el portero de mi edificio porque estaba vestido muy croto– que bailaba al lado mío. Te juro que tardé en descubrir quién era, pero claro, empezó a hacerme el paso de la gallina y dije: "listo, es Mick Jagger". Bueno, bailamos un rato hasta que se me acercó y me quiso besar. Ahí salí corriendo a la cocina y le dije a Nico: "¡Me quiso chapar Mick Jagger!''. Y Nico me contestó: "¿Cómo no lo besaste, Marian? ¡Es una leyenda del rock!".