El amor que se tenían no cambió con el paso del tiempo. Así lo manifestaba el cantante en una entrevista: “Todos mis amantes me preguntaron por qué no podían reemplazar a Mary: simplemente era imposible. Creemos el uno en el otro. Eso es suficiente para mí. No podría enamorarme de un hombre de la misma manera que lo he hecho con Mary”.