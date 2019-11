Una noche Demi llegó a su casa y encontró a un hombre en la puerta, con las llaves en la mano. Le veía cara conocida: era ese hombre con quien solía hablar cuando volvía de la escuela. Cuarenta años después, los recuerdos se vuelven difusos. Pero siguen doliendo. El relato de que fue violada a los 15 años fue la revelación más impactante de Inside out, el libro de memorias que publicó la actriz este año y que alborotó el avispero hollywoodense. “He bloqueado la secuencia exacta de los eventos –escribió la actriz-: los detalles que me llevaron de abrir la puerta de entrada, a preguntarme si mi madre le había dado una llave, a sentirme atrapada en mi propio hogar con un hombre tres veces mayor que yo y dos veces más corpulento, a él violándome. No tenía quién me protegiera”, añadió, con desesperación.