“Nosotros, los periodistas, seremos únicamente conductores y moderadores. No somos los protagonistas: no emitiremos opinión, por ejemplo. Los protagonistas son los candidatos, y tenemos que lograr que puedan exponer sus ideas y escucharse, respetando los tiempos del debate. Me siento muy honrada de haber sido elegida para esta responsabilidad”, contó a Infobae una vez que trascendió su nombre.