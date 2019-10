—Sí, me pasa las carteras porque sabe que no estoy pendiente de eso. “Paula, esa cartera no da para más” me dice. Me da gracia. Pero no es que, soy alguien que no se cuida, soy súper estética. Me compré unas musculosas que estaba contenta porque las pagué a nada y son divinas para mí. Las agarré en la oferta. Me gusta, soy ahorrativa. Mi papá compró toda la vida en el Mercado Central y no porque lo necesitase si no porque le encantaba el plan.