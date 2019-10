“Lo peor fue ese proyecto trunco. Hay muchas cosas que uno deja de lado o hace la vista gorda en pro de seguir con ese proyecto. Eso fue lo más doloroso. En una pareja es un cincuenta y un cincuenta. Yo me hago responsable de estar muy enfrascada, focalizada en mi carrera, en mis ganas de salir adelante... Y reconozco que, en algún momento, prioricé mi carrera hasta en las cosas cotidianas con mis hijos. Hoy me arrepiento de eso. Si hubiera estado más atenta, esto no me hubiera pasado. No lo vivo con culpa pero sí me hago responsable de este cincuenta por ciento”, reconoció Iliana durante su paso por PH, Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff a través de la pantalla de Telefe.