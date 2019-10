Año 1957: se radica en Mendoza, se casa con el músico Oscar Matus y tiene a su único hijo, Fabián. Allí se asocia con el poeta Armando Tejada Gómez. No mucho después, una radio y un canal de Montevideo la contratan “como una gran cantante, y por eso decidí que a mi muerte me cremaran y mis cenizas fueran esparcidas en Tucumán, mis raíces, en Mendoza, mi felicidad, y en Montevideo, mi primer reconocimiento como artista”. Pero faltaba la gran vuelta de tuerca: Cosquín 1965. “Ese año mi marido me dejó y quedé sola, con un hijo y sin un peso. Eso me destruyó, porque una chica tucumana se casa para toda la vida”. Vibra Cosquín, el ya mítico festival folclórico, y Jorge Cafrune, desafiando el reglamento, la sube al escenario “para ofrecerles el canto de una mujer purísima, aunque se arme bronca: ¡la tucumana Mercedes Sosa!”. Sola, sin más música que un bombo (“una cajita”), desgranó “Canción del derrumbe indio”, una denuncia de la conquista española. Julio Márbiz, conductor –también mítico– del Festival, gritó furioso entre bambalinas: “¡¿Quién es esa mina con pinta de sirvienta?!”. Pero los aplausos y la ovación lo aplastaron. Cuando bajó del escenario, la esperaba un contrato con Philips para grabar. Y enseguida, otro con PolyGram para un álbum: Yo no canto por cantar. Por entonces aclaró la diferencia entre cantora y cantante: “El cantante canta porque puede; el cantor, porque debe” (definición de Facundo Cabral). Es decir, un compromiso. El compromiso de La Negra con una ideología por la que pagó alto precio: “Siempre, por sentimiento, fui, soy y seré comunista”.