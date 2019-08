José jamás renegaba de la fama de su hermana pero si le molestaba cuando solo se lo reconocía por ese vínculo: "Yo tengo mi propia personalidad. Me molesta cuando dicen que soy 'el hermano de Mirtha…'. A veces la gente me reconoce, pero como me da vergüenza digo que se confundieron de persona. Otras veces, que me agarran con mejor gana, digo que soy yo".