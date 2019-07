En mayo pasado, fueron Tom Morello y Serj Tankian quienes lo recordaron con música, a dos años de su muerte. Los amigos y colegas de Cornell, tocaron juntos "Like a Stone", de Audioslave, en un festival, en Ohio. Primero, el ex guitarrista de Rage Against The Machine se lució con versiones instrumentales de "Cochise", "Set It Off" y "Revelations", de Audioslave. Y después, el vocalista de System of a Down se sumó a Morello para cantar a dúo.