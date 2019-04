En los acontecimientos artísticos -televisión, cine, pero sobre todo en el teatro- la convención es todo. Convención es jugar a que eso que sucede frente a nuestros ojos es cierto y por ende, implicarnos en ello con entrega a la verdad, aunque sepamos que no lo sea. Cuando uno va al teatro comete acaso el mayor acto de fe posible: paga por adelantado algo que aún no vio para sentarse al lado de alguien que no conoce y para creer que eso que sucede sobre un escenario, está sucediendo en verdad. Eso se llama convención. Convenimos entre las partes que el hecho artístico es una realidad.