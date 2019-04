"Quiero recordar a muchos, que por ahí ustedes no los conocían, pero para nosotros eran muy importantes. Algunos sí son conocidos, que hoy ya no están pero que han formado parte de estos 30 años, de estos hermosos 30 años que estamos viviendo acá en ShowMatch . Y no queríamos terminar el programa del día de hoy sin mostrar a esas personas, y hacerles este homenaje de parte nuestro a esas personas que hoy ya no están y que tanto han colaborado, que han sido una pata muy importante en todo lo que ha sido VideoMatch y ShowMatch en estos años. Así que, este es el homenaje para aquellos que no están físicamente pero que siguen siempre en nuestros corazones, que a algunos los seguimos nombrando y mucho. Estos compañeros hermosos nuestros que tuvimos a lo largo de los 30 años que hoy no pueden estar físicamente pero están acá con todo su amor, con todo su corazón, con todo su alma, están acá. Este es el homenaje nuestro para todos ellos".