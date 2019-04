Mediaset también adelantó otros fragmentos de la entrevista, en los que Wanda Nara defendió al deportista ante las acusaciones de Ivana Icardi. "No soy una bruja. Siempre hemos ayudado a la familia. Ivana vino a mi casa hace un par de meses y le abrimos las puertas a "ella y a su novio, que también es futbolista. Ivana no es sincera. Mauro es un gran hombre, no solo ayuda a la familia, sino que también ayuda a personas que no conocemos. A ella le regaló un coche para ayudarla. Está hablando mal de su hermano, esto no tiene precio", argumentó.