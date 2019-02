Quien siempre descreyó de la fama y el dinero -no se hizo guitarrista para eso-, advertía que no permitía que se hablara mal del tango. "Es como si insultaran a la Patria", decía Juanjo, que participó en la grabación de más de 130 discos de otros artistas, editando otros 24 álbumes como solista. Hasta que un día decidió no sacar ninguno más (el último fue Sin red, en 2009), si bien seguía con las presentaciones en vivo. "Tengo la sana intención de poder decidir cuándo abandonar la fiesta", avisó.