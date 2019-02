—No, nunca hice nada de mi vida privada. No me interesaba. Y menos con la salud de un bebé, de mi hijo, que era algo súper privado. Me ayudaba que lo sepan quiénes me rodeaban; era muy duro. Por eso te digo que también para mí fue muy sanador haber estado todo ese año trabajando. Me acuerdo que una semana antes le dije al productor: "En vez del lunes termino el jueves porque van a operar a León del corazón". "¡¿Cómo no nos dijiste antes?!". Porque no… ponerte en el lugar de víctima. Mis compañeras ya sabían, y siempre fueron muy amorosas conmigo. Me decían: "¿Cómo venís a trabajar todos los días?". Porque era la mejor manera… No era la muerte de nadie, era una operación que ellos te decían que era simple. Pero bueno, era mi hijo.