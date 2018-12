Las pausas resultan más cortas que cuando se mira por televisión, quizás porque en lugar de publicidades se puede ver que el show sigue adelante, que hace de todo menos parar. Después de que Amorina interpretara Como la flor, de Selena, y Juliana cantara I Say a Little Prayer de Aretha Franklin, es decir, cuando la mitad de los participantes ya había mostrado lo que tenía para dar, no parecía que La voz estuviera próximo a terminar. Las cámaras se apagaban para dar paso a las publicidades, subían maquilladores y peinadores para corregir el aspecto de los finalistas, un grupo de músicos practicaba una melodía de trompetas en el fondo del estudio. Una vez que Braulio y Lucas hicieron lo suyo, y como si el momento hubiese llegado de sorpresa, Marley anunció que era hora de definir quién sería el ganador del certamen. Sin embargo, el suspenso de la musiquita tensa que se vive desde la casa es una especie de chiste sin efecto en vivo. Si de verdad es raro ver la pantalla en silencio, desde el estudio resulta completamente habitual.