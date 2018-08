Pero, enseguida, Sol aclaró que no era el final de la relación sino el escándalo que se generó con este tema lo que realmente le molestó. "No me gustó que todo este quilombo se metiera en mi laburo. De él no me molestó nada. Pero, cuando se armó todo este lío, decidí irme", aseguró. Y dejó en claro que su corazón no se vio afectado por esta situación.