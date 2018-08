Vicky Xipolitakis, en el exclusivo evento para celebrities de Tiffany & Co

Evento privado para clientes vip y celebrities @tiffanyandco High Jewelry private event #tiffany&co #5thAve #NYC #Thanks for the invitation #tiffany&co @tiffanyandco @nyjuliette 💎🇺🇸

A post shared by Victoria Jesus Xipolitakis (@victoriaxipolitakisok) on Aug 26, 2018 at 3:27pm PDT