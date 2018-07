La actriz de 24 años interpreta a la última pareja de Rodrigo Bueno en la película que cuenta la vida del cantante cordobés: "Fui al casting para ser una de sus bailarinas. Pero mientras hacía la entrada en calor me presentaron a Rodrigo Romero (quien interpreta al cuartetero), y me dijeron: '¿Por qué te viniste así vestida? ¿No te dijeron que tenías que aprenderte el guión para hacer el personaje de la novia?' Me brillaron los ojos, ¡estaba feliz! A las dos semanas me llamaron para confirmármelo. Todavía me acuerdo de esa sensación: pegué un grito tan fuerte que mi papá tuvo que bajar corriendo para ver si me había pasado algo".