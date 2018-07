"Así quedo con maquillaje", explicó en el video en que publicó minutos después, también con ella en primer plano y destacando el antes y después.

Después de denunciar públicamente el bullying cibernético que recibía por su apariencia – "me dicen que soy gorda, que me operé toda, que soy grasa", había asegurado- la cantante eligió no entristecerse por las críticas que recibe sino tratar el tema con humor. Por eso, se califica como "fea" cuando se muestra al natural.