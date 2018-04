"'Querido Sandro: desde el '74 siempre digo que esta canción la quiero grabar con vos. (…) A las tres semanas suena mi teléfono: 'Hola León, soy Roberto'. '¿Qué Roberto?', pregunté. 'Sandro, pelotudo'. ¡No lo podía creer! Me invitó, grabamos en 15 minutos y nos quedamos charlando hasta la madrugada. Dos años después, Charly (García) me cuenta que había terminado de grabar 'Rompan todo' con Sandro. 'Grabé con él hace dos años', le dije. Se puso tan mal que me tiró un vaso de vino porque quería ser el primer rockero en grabar con Sandro. ¡Y no lo dejé!", contó Gieco.