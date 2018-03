Sin embargo, ya en el segundo tema, It's No Good, se presagiaba que la noche no sería perfecta. Las pantallas gigantes de los laterales del escenario se apagaron. Las imágenes de lo que sucedía en el escenario volvieron en el tercer tema y desaparecieron para regresar recién a la hora del show en Where's the Revolution, el corte difusión del último disco. La banda toco tres temas de su nuevo álbum y repasó todos su clásicos en las dos horas que duró el show.