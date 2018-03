—Fue decirles a mis papás: "En una semana me voy a vivir a la Ciudad de México". "Claro que no te vas a ir". "Me voy". Y fue todo un discurso, y mi papá enloqueció de preocupación con los tabúes, los clichés, el sexo, las drogas, la gente. Le dije: "Papá, confía en lo que me han enseñado, o me voy y no te tengo cerca, que me dolería en el alma". ""Te vas y nos tienes cerca". Y además les dije, porque no me lo pidieron ellos: "Me voy y yo me mantengo, ustedes no me van a dar ni un peso, pero yo me voy". Llegamos y entonces el dinero nunca aparecía. Tenía que ver con malos manejos. Y terminé viviendo en el sótano de la casa de alguien, durmiendo en el suelo con un perro, sin dinero. O sea, comía una bolsa de papitas fritas al día. Y así estuve. Y mis papás me decían: "¿Cómo vas, hijita?". "¡Increíble, padrísimo!".