"Me discriminaron tanto pero tanto durante toda mi vida que me reprimí. Desde chiquito siempre me gustaron los juegos que tienen que ver con lo femenino, me llevaba mejor con las mujeres y me sentía muy incómodo con los varones. Nunca me gustó jugar a la pelota, entonces me tildaban de raro", explicó Maiques. "En otras entrevistas conté que sufrí bullying, pero no me animaba a decir que era por mi sexualidad. Mis compañeros de colegio me decían puto, trolo, marica, balín, tragasable, todos los días de mi vida. Desde la primaria hasta que terminé el secundario", agregó.