"Le pregunto a Facundo Arana qué piensa de las mujeres que no tienen útero. ¿Qué son para él? ¿Seres humanos imposibilitados de realizarse?… Yo, sin ir más lejos, aborté a los 24 años estando en pareja porque no quería ser madre. A los 40 no me quise casar con mi exnovio y le dije que no iba a tener hijos", le respondió la actriz a su colega.