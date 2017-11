La ex vedette sorprendió con una dura confesión en diálogo con Falta de respeto, el ciclo que conduce Fernando Prensa por Radio Conexión Abierta. "Cuando tenía seis años me acuerdo que mi vieja fue con papá al cine y me dejaron con un amigo del abuelo, y yo con la edad que tenía me di cuenta que ése era un asqueroso", arrancó la lechuguita.