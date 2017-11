Según sus palabras, se fue "acostumbrado" a estar sin el hombre que siempre tuvo a su lado, con la ayuda de su carrera: el gran pilar que le permitió salir adelante. "Uno pierde un referente. He estado en casi todos los festivales del mundo y no tengo un referente a quién preguntarle '¿Te acordás cuando estuvimos en tal festival…?' Me aferro mucho a mi carrera. Gracias a Dios podría no trabajar por el resto de mi vida pero lo hago porque siento que me hace bien, es una pasión, me hace bien al físico, al alma y me entusiasma que me quieran tanto", indicó.