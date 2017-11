"La vida es corta y hay que vivirla intensamente. Hay que ponerle pasión a todo lo que uno emprende. Yo no quiero que esta profesión me deshumanice. Yo podría no trabajar, pero esto me hace bien. Me gusta que me quieran. Yo nací para esto", confiesa. Y es que ella es única, y lo sabe. "Yo soy Mirtha Legrand, pero para los míos soy 'La Chiqui'".