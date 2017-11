Luego, siguió: "En un autoexamen mamario, en diciembre del año pasado encuentro un nódulo muy pequeño y cuando me lo controlo me dijeron que lo controle de nuevo a los seis meses. En el medio se murió mi vieja, y en vez de hacerlo a los seis meses lo hice a los ocho meses y la cuestión es que el nódulo había triplicado el tamaño. Si bien tenía todas las características de benignidad, charlé con mi médico.Ya es estoy tan podrida de controlarme cada tres meses que consulté la posibilidad de hacerme una mastectomía bilateral profiláctica. Que no es para todas las mujeres, no es una decisión de valentía, si no una indicación médica".