Carlos Tevez anunció la fecha de su despedida en La Bombonera: “De alcanzapelotas a leyenda”

El anuncio de la despedida de Carlos Tevez (Instagram)

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Carlos Tevez confirmó que su despedida oficial como futbolista será el domingo 20 de diciembre en La Bombonera, el escenario donde brilló durante tres ciclos con la camiseta de Boca Juniors y donde cosechó la mayor parte de sus 11 títulos con el club.

El anuncio llegó a través de las redes sociales del propio jugador y de la cuenta oficial del evento, @adiosapacheoficial, en la antesala del cruce de ida entre Boca y Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana.

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“Llegó el día T. La fecha que todos estábamos esperando. La despedida del jugador del pueblo, del Apache, de Carlitos, del jugador número 12. Llamalo como quieras, pero hay algo que está claro: Carlos Tevez se despide y tenemos que estar ahí”, publicó el exdelantero, que volvió a posar con la camiseta azul y oro para acompañar el mensaje. El posteo se cerró con el lema “Todos somos parte de esta historia. #AdiosApache”.

La fecha elegida no es casual. El sábado 19 de diciembre está programado el Trofeo de Campeones 2026 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde Belgrano enfrentará al ganador del Torneo Clausura, lo que convierte al domingo siguiente en la primera jornada libre del calendario del fútbol argentino. El horario del evento todavía no fue definido.

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Tevez anunció que su despedida será el 20 de diciembre (REUTERS/Guilherme Dionizio)

Para concretar el uso del estadio, Tevez se comunicó a principios de septiembre con Juan Román Riquelme, presidente de Boca, quien le dio el visto bueno para que el ídolo cierre su etapa como jugador de manera oficial en la cancha que lo vio disputar 279 partidos y marcar 94 goles. Como ya había expresado en distintas entrevistas, el Apache buscó distanciar su homenaje lo máximo posible de las elecciones del club, previstas para fines de 2027, para evitar especulaciones sobre un eventual involucramiento político.

Según pudo conocer Infobae, uno de los grandes atractivos del evento podría ser la presencia simultánea de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, a quienes Tevez planea invitar personalmente. El Apache compartió vestuario con el rosarino en la selección argentina desde 2005 y con el portugués en el Manchester United entre 2007 y 2009. De concretarse, sería la primera vez que ambos integren un mismo equipo, un hito inédito más allá de los cruces que protagonizaron en clásicos entre Barcelona y Real Madrid, en dos amistosos a nivel selecciones y en la Riyad Season de 2023 en Arabia Saudita.

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El calendario juega a favor de esas asistencias. Messi, recientemente retirado de la selección argentina, solo mantendría compromisos con Inter Miami, que aspira a disputar la final de la MLS el 18 de diciembre. Ronaldo, por su parte, culminaría su participación con Al Nassr el 14 de diciembre y no retomaría la actividad oficial con el club saudí hasta febrero de 2027 por la Liga de Campeones asiática.

La idea del exdelantero, según a lo que accedió Infobae, es armar un equipo de amigos —del fútbol y del barrio— y enfrentarlos a una formación de “resto del mundo” compuesta por excompañeros de su trayectoria internacional. El rival apuntaría a ser el Boca campeón del mundo de 2003, aquel plantel dirigido por Carlos Bianchi que venció al Milan en la final de la Copa Intercontinental por penales. Desde la orilla xeneize, se espera la participación de figuras como Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto, Roberto Abbondanzieri, Sebastián Battaglia, Pedro Iarley, Rolando Schiavi, Nicolás Burdisso y el propio Riquelme, además de jugadores de otros ciclos como Ramón “Wanchope” Ábila, el italiano Daniele De Rossi y el colombiano Edwin Cardona. También podría sumarse Leandro Paredes, actual capitán del club, pese a no haber coincidido con Tevez.

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De sus años en la selección resaltan las posibles presencias de Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Fernando Gago, Gabriel Heinze, Ángel Di María, Kily González, Maxi Rodríguez y Ezequiel Lavezzi, entre otros. A nivel internacional, Tevez mantiene vínculo con estrellas como Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo, Giorgio Chiellini, Patrice Evra, Paul Pogba, Wayne Rooney, Rio Ferdinand, Paul Scholes, el neerlandés Edwin van der Sar y el surcoreano Park Ji-Sung, a quienes frecuenta en encuentros de leyendas en Europa. El Apache incluso fantasea con extender la celebración a un picado en Fuerte Apache, su barrio natal, y armar un fin de semana completo de actividades para sus invitados en Argentina.

Más allá del ámbito futbolístico, la organización evalúa la apertura de puertas para deportistas argentinos identificados con Boca, como el extenista Juan Martín del Potro y el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto, a quien Tevez conoció hace unos meses.

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La transmisión oficial estará a cargo de ESPN, cadena en la que el Apache trabajó como comentarista durante la última Copa del Mundo. Desde la organización aclararon que el evento no se limitará al partido: además del picado, que probablemente no se extienda a los 90 minutos reglamentarios, habrá shows en vivo de artistas populares a lo largo de toda la jornada. Si bien no se confirmaron nombres, La Mona Jiménez, Pablo Lescano y Ulises Bueno figuran entre los artistas que no faltarían a la cita.

Bajo el lema “De alcanzapelotas a leyenda”, la despedida oficial de Tevez va tomando forma. En los próximos días, la cuenta oficial del evento publicará más información con los nombres de los invitados confirmados y el valor de las entradas.

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