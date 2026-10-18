“Mi capricho es ley”, el recuerdo del Zorrito Von Quintiero y Fernando Samalea sobre el MTV Unplugged de Charly García

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A tres décadas de Hello! MTV Unplugged, el repertorio acústico de Charly García volverá a escena con varios de los músicos que participaron de aquella grabación. El homenaje por los 30 años del disco llegará al Teatro Coliseo el 19 de octubre, después de una serie de funciones realizadas en La Fábrica, el espacio que funciona en la antigua casa-estudio del músico en el barrio porteño de Palermo.

La propuesta reúne a Fabián “Zorrito” Quintiero, en teclados y bajo; Fernando Samalea, en batería; y a los hermanos Erica y Ulises Di Salvo, en violín y violoncello. Junto a Emme Vitale, los intérpretes retomarán las canciones que formaron parte del especial registrado para MTV en 1995.

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García compró en 1987 una casona de la calle Fitz Roy y la convirtió en su espacio de trabajo. Durante casi dos décadas, hasta 2005, la propiedad alojó ensayos, grabaciones y distintas etapas de su producción artística. Allí se preparó también el MTV Unplugged de 1995, en un momento de expansión del formato de la señal musical.

Quintiero suele referirse al lugar como “La Fábrica de sueños”, en alusión a las obras que tomaron forma entre esas paredes. A comienzos de los años 2000, la casa fue adquirida por el artista plástico Omar Lotito. Tiempo después, Matías Capeluto buscaba un lugar para desarrollar un proyecto cultural, se vinculó con el inmueble y obtuvo la autorización de García con una condición: que no se transformara en un museo.

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El edificio funciona hoy como sala y bar bajo el nombre de La Fábrica, con conciertos programados cada semana desde hace más de un año. Desde ese mismo sitio nació la idea de recuperar en vivo el álbum que García grabó tres décadas atrás.

La producción original debió conciliar la lógica acústica que proponía MTV con el sonido de una etapa marcada por secuencias e instrumentos eléctricos en la obra de García. La formación encontró entonces una versión propia para el repertorio, cuyo resultado quedó plasmado en Hello! MTV Unplugged.

La función en el Teatro Coliseo propone volver sobre aquel encuentro desde los intérpretes que integraron el proyecto y desde el lugar donde se gestó buena parte de su preparación.

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En diálogo con Teleshow en La Fábrica, Fabián “Zorrito” Quintiero habló del regreso a Hello! MTV Unplugged, tres décadas después de la grabación que acompañó a Charly García en Miami. Para el bajista y tecladista, retomar esas canciones en el espacio que fue casa y estudio del músico modifica el trabajo previo al show del Teatro Coliseo. “Estamos en casa. Esto no es una sala de ensayo, es un espacio muy histórico para nosotros”, sostuvo.

-¿A dónde te te trasladan los temas mientras los repasas?

-Recordé mucho en estos días. También tuve que recordar por las, por las notas un poco todo lo que fue el... cómo apareció esta idea de, de que Charly haga Unplugged. Eh, y esto obviamente no es de un día para otro. Se, se propuso, se charló, se le buscó la vuelta, eh, se ensayó, se le vo-volvió a buscar otra vuelta.

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-¿Cómo surgió hacerlo en el teatro?

-Surgió acá, porque como ahora la histórica sala de ensayo se transformó en una, en un bar concert muy lindo, estábamos diciendo: “Y acá en nuestra casa”. Y dice: “Bueno, toquen”. “¿Y qué tocamos? ¿Y qué po-- por qué no tocamos, hace-- hacemos un Unplugged, que nunca lo tocamos? ¿Y a quién pone-- y quién podría?... Porque no se trata tampoco de, de reemplazar, porque no, eso no existe, reemplazar, no, no hay reemplazo de nadie. Sino quién nos puede, quién nos puede ayudar a hacerlo sonar-

-¿Hablaste con Charly algo de cómo recibe estos homenajes?

-Charly sabe, sabe bien lo que la gente lo quiere. Lo sabe, eh, porque le pasa todo el tiempo. Sale de la casa y ahí cien, cien chicos, eh, queriéndolo abrazar, conocer. Sabe lo que nosotros lo queremos también. Y él disfruta. Él decidió también en este tiempo de, de que le toca salir de los escenarios, no, no tocar, pero hace otras cosas. Está, como digo yo, en el otro lado del escenario. Y disfruta, disfruta a su manera de su tiempo, de su tiempo libre. Eh, viene mucho acá. Viene acá. Viene mucho acá. Lo siente como un lugar suyo. Lo inventó él, como tantas cosas que inventó. Así que está muy tranquilo y... y nosotros muy agradecidos siempre a, a to-a todo lo que nos enseñó y nos permitió, eh, vivir, porque gracias a él la verdad que vivimos un montón, un montón de, de momentos increíbles, de tocando, viajando, grabando. Y ahora también nos permite esto.

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-Fuiste clave para el desarrollo del Unplugged...

-Me tocó estar en el minuto cero. Entre MTV y Charly hablaba yo primero. Y... y bueno, iba, venía con, ¿no? M... [risas] MTV, un, un canal muy importante, pero con una manera de, de trabajar, de ordenar las cosas. Charly, la autoridad máxima, ¿eh? Mi capricho es ley, como dice él. Y, y bueno, íbamos y veníamos. Hasta que, bueno, hicimos muchos ensayos en el living de la casa, hasta que surgió la idea de sumar violín y cello. Entonces nos dieron el número de, de los Di Salvo. Los llamamos, los citamos acá, hicimos un ensayo, pactamos con Charly que para que los pruebe, para que vea cómo, cómo se sentía. Vino. Ya cuando tocaron la primera canción, eh, Charly se convenció de que estaba muy bueno, de que sonaba, que, que tenía una onda la, la, la inclusión de ellos y que, que cerraba un poco el, el formato y, y ahí se encaminó todo.

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- La idea de este próximo show es trasladarnos, ¿no? A, a esa vivencia de, del unplugged, de como si estuviéramos ahí.

-Yo creo que sí. Les va a pasar eso, como que van a estar ahí en ese estudio de televisión, porque hubo gente el día que lo grabamos. Fue gente que no me acuerdo cómo, cómo, cómo MTV le daba la entrada. No sé cómo sortearon o...Era público que vivía en Miami, ¿no? Que estaba de paso y, y era una tribuna llena. Era como un, así, como un teatro con tribuna. De Latinos. Más argentinos, pero latinos, porque García era muy conocido en, en Latinoamérica. Siempre fue conocido, porque ya había tocado mucho, eh, ya en los ochenta había tocado en Chile, en Uruguay, en, en... No sé si en Colombia, pero, pero era conocido en Latinoamérica. Era conocido.

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-Siempre se menciona que Charly pidió una limusina en Miami. ¿Para qué era? ¿Para despejarse, para componer?

-No, llevame a dar una vuelta, llevame para acá, llevame para allá. También era un living extra, eh, era un living móvil. Charly medio que armó un living ahí adentro de la limo y él se movía así. Algunos fuimos también, por, por, por momentos estuvimos ahí y estábamos en un hotel en la calle Ocean Drive, muy conocido, el Clevelande-- Clevelander, y bueno, qué alegría. O sea, imaginate, ¿no? Yendo a grabar un unplugged con Joe Laney de técnico en las perillas. Nada más y nada menos. Estaba todo bien, pero había que terminarlo. Había que termina-- había que dejar grabado el, el, el show y fue una jornada larga.

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-¿Cómo reaccionaste cuando te enteraste de este pedido?

-Ya no era nuevo eso. Ya Charly siempre, siempre le atrajo, le atrajo como la, la limusina, siempre le gustó. El problema es cuando íbamos a unos lugares y una vez tuvimos que inventar una limusina porque no sé de dónde la sacamos en Uruguay, quería una limo. Ya, ya, ya prácticamente no, ni ex-ni existen, ¿no? Ya no, no se usan más. Fueron muy noventosas, pero bueno, es un... Siempre le gustaron a él, y bueno, hay que darle gusto.

-¿Otra excentricidad que recuerdes?

-Y la compra de la muñeca (risas), fue yendo para la grabación, paró en una juguetería, un Y compró la muñequita esa, la que habla, la compró ahí. Dijo: “Esto es Unplugged”. [risas] Habla sola la muñeca. Yyy bueno, de eso me acuerdo. Y después, eh, ¿qué más? No, después Charly se quedó en Miami, el Unplugged, pero esperó, se quedó para ver cómo había salido y cómo sonaba. Se quedó para ver cómo iba, cómo MTV iba a editar el show y cómo, cómo sonaba y cómo estaba. Sí, pero yo ya ahí no estábamos nosotros. Pero tengo información que, que, bueno, que, que se juntaron con Pels, a, a verlo. Charly quería meter mano un poco en eso. Pero MTV obviamente, eh, era de ellos, no la, la, la, las cámaras, las co... Y, y bueno, lo vieron. Después se, se quedó tranquilo. Lo que sí, no, no, no imaginábamos que, que iba a ser, eh... [carraspeo] Se, se convirtió en un disco con el tiempo y, y no imaginamos que iba a ser tan, tan querido. Por lo menos el de Charly es muy querido, es muy- Muy disfrutado, muy... Trascendió mucho. Y también eso nos permite hoy celebrar de esta manera, volver a hacerlo. Nunca lo hicimos. No fue una gira. Increíblemente, no, no... Deberíamos haber salido de gira por todos lados con ese show.

-Claro, una vez que tenías el disco...

-Era show de teatro total para hacer toda Latinoamérica. Pero bueno, cada uno después de Miami tomó, tomó su rumbo. Después de... Yo entré con Charly en el 87 y me, me salí en el 95. Después volví en el 2008 a trabajar con él y... y ahora, treinta años después, bueno, nos estamos dando esta alegría también y le estamos dando alegría a la, a la gente.

-¿Lo recordás como uno de los trabajos más demandantes que hiciste?

-Tuvo, para mí, un extra por esto de estar en el medio de la negociación. Y también el productor general era amigo nuestro personal, fue el director del videoclip Funky, por ejemplo, Alejandro Pelz, de quien te hablo, pero en este momento estaba de, de director general ahí en, en MTV en español y bueno, él tenía que defender sus intereses. Charly hacía valer los suyos. Yo iba y venía. Yo sentí alivio al terminar, porque pudimos cumplir con lo pactado.

-Para cerrar, ¿qué aprendiste de Charly?

-Aprendí que un jefe puede ser el mejor jefe del mundo. Cuando, aunque puede ser muy leal a, a, a un equipo que elige para trabajar, eso lo aprendí. Siempre me-- mirá, estuve en muchas situaciones de, de trabajo en distintas, en distintas, eh, etapas y nunca vi la lealtad de, de, de alguien con su gente como, como la de Charly. Nunca. Me lo hizo sentir a mí. Yo siempre me sentí. Una vez que entré, o sea, la entrada es gratis, como dicen, ¿no? La salida vemos, pero, eh, una vez que entrás, sos parte. Yo siempre sentí la protección, eh, el cuidado, el cariño, eh, e incluso me sentí incluido en , en los, en algunos privilegios también, porque al, al, al llevarte con él, hasta los hoteles, como digo siempre, nosot-- él iba al cinco estrellas, nosotros íbamos al cinco estrellas. No hacíamos, nunca, no había rancho aparte. Y eso, eso destacó siempre en este ambiente. Eh, aprendí esa lealtad a la gente que elegís para trabajar con vos. Aprendí el oficio también de, de tocar, aprendí música, muchísimo. Y... Y aprendí que también detrás de todo ese genio y esa figura y esa obra hay una persona que es humana, muy humana, muy cariñosa con la gente que él quiere. Conmigo siempre ha sido cariñoso, siempre. Y, y te hablo de la persona, no te hablo ya del artista. El artista, eh, ya hablamos un montón. Hay una persona como vos, como yo, que, que se deja, que se hace querer, que te quiere, que a veces te lo dice, a veces te lo expresa. Y bueno, eso sí que es, la verdad que quizás no, no estén acostumbrados a él, pero yo, yo sí lo conozco y... Y bueno, aprendí que detrás de, como te digo, detrás de todo eso también hay humanidad y detrás del personaje hay persona.