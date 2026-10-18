Ucranianos desesperados arriesgan su vida al escapar de una ciudad controlada por Rusia mientras caminan por rutas minadas

Una imagen fija extraída de un vídeo grabado por un dron muestra vehículos destruidos en una calle de Oleshky, en la región de Kherson (34.ª Brigada Independiente de Infantería de Marina «Borysfen»/Material cedido vía REUTERS)

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En Oleshky, ciudad situada a orillas del río Dnipro, que separa a las fuerzas ucranianas de los ocupantes rusos, la escasez de alimentos y suministros médicos se ha prolongado durante meses. No hay electricidad, calefacción ni agua corriente. Las carreteras que salen de la ciudad están minadas y plagadas de coches calcinados. Drones amenazantes sobrevuelan la zona.

Una residente desesperada vio cómo la ciudad, en primera línea del frente, se precipitaba cada vez más hacia una crisis humanitaria, mientras su población atrapada se reducía a menos de 2.000 personas. Decidió que era hora de escapar por lo que se ha denominado “el camino de la muerte”. Así que la ex peluquera de 40 años caminó durante 20 kilómetros por la carretera parcialmente minada, temiendo que “cada paso podría haber sido el último”, según relató.

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Oleshky, que alguna vez fue una ciudad de aproximadamente 24.000 habitantes, fue capturada por las fuerzas de Moscú el primer día de su invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Sus edificios fueron bombardeados e incendiados, y su infraestructura sufrió daños. Una nueva calamidad se abatió sobre la ciudad en junio de 2023, cuando las aguas inundaron la ciudad tras el colapso de la presa de Kakhovka a causa de una explosión que, según una investigación de Associated Press, probablemente fue provocada por el ejército ruso, causando la muerte de cientos de residentes.

Y ahora, quienes aún permanecen en la ciudad devastada a lo largo del frente sureste de Ucrania se enfrentan a la muerte por hambre o enfermedad, mientras se avecina otro crudo invierno, sin que se vislumbre ningún acuerdo, ni siquiera para una evacuación humanitaria.

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“En Oleshky no queda nada”, dijo la mujer, que huyó en agosto y habló con Associated Press bajo condición de anonimato por temor a su seguridad. “No hay comida, ni suministros, ni atención médica, ni ayuda de ningún tipo”.

Imagen extraída de un video grabado por un dron que muestra un edificio destruido en Oleshky (34.ª Brigada Independiente de Infantería de Marina «Borysfen» / Material cedido vía REUTERS)

Ambas partes se culpan mutuamente de la catástrofe. Rusia afirma que Ucrania bloquea deliberadamente los suministros y las evacuaciones; Kiev, por su parte, alega que Moscú mantiene a la población civil como rehén.

Ucrania ha pedido reiteradamente un alto el fuego local para organizar las evacuaciones. Rusia, que como potencia ocupante está obligada por el derecho internacional a garantizar que los civiles bajo su control tengan lo necesario para sobrevivir, no ha asumido ningún compromiso.

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El presidente Volodimir Zelensky mencionó el sufrimiento de Oleshky a manos de Rusia el 12 de octubre en un foro internacional en Polonia, diciendo que la ciudad había sido “arrasada”. Ucrania está “intentando ayudar a estas personas, pero están bajo ocupación”, dijo. “Desbloqueen la ciudad de Oleshky y traigan de vuelta a nuestros ciudadanos”.

En una llamada telefónica mantenida el viernes con el presidente Vladimir Putin, el papa León XIV instó a un alto el fuego para permitir la entrega de alimentos y medicinas a Oleshky y la evacuación segura de la población civil, según informó el Vaticano. El Kremlin indicó que Putin expresó su apoyo a los esfuerzos del Vaticano para proteger a la población y garantizar el suministro de bienes esenciales, y manifestó su disposición a cooperar.

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La morgue está repleta de cadáveres

Según los informes, los residentes que aún permanecen en la ciudad buscan comida entre los edificios destruidos o intentan cultivar verduras en huertos. El agua se extrae de pozos. La leña se usa para calentarse. Los cuerpos en la morgue municipal se descomponen sin electricidad.

Otros 100 cadáveres llenan el sótano del hospital de Oleshky, según Tetiana Hasanenko, la jefa exiliada de la administración militar ucraniana de la ciudad.

La oficina de derechos humanos de la ONU afirmó que el último reparto regular de alimentos por carretera se realizó el 26 de mayo. Los funcionarios de Oleshky, instalados por Rusia, declararon este mes que entregaron 2 toneladas de ayuda, aunque admitieron que era insuficiente.

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La oficina de la ONU afirmó que el hospital de Oleshky carece de medicamentos y suministros básicos, que los ataques con drones impiden que las ambulancias lleguen a los pacientes y que no es seguro trasladarlos a otro lugar.

“Es imposible vivir en Oleshky, ya no queda vida allí”, dijo otro residente que huyó a Mariúpol, controlada por los rusos, y que habló bajo condición de anonimato por temor a su seguridad.

Se observa humo saliendo de un barrio residencial en la ciudad de Oleshky, ocupada por Rusia, en la región de Khersón, Ucrania. (34.ª Brigada de Infantería de Marina Ucraniana "Borysfen" vía AP)

Según la ex peluquera, incluso los soldados rusos se han adentrado más en la zona ocupada de la región de Kherson, alejándose del Dnipro. Las autoridades designadas por Moscú parecían habernos abandonado hace mucho tiempo, afirmó.

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Se consideraba afortunada de haber sobrevivido al viaje desde Oleshky hasta el pueblo de Radensk, también ocupado por Rusia, pero más alejado del frente y, por lo tanto, en mejores condiciones.

Según relató, un conocido que intentó llevarle comida a Oleshky murió en la carretera cuando su coche fue atacado a tiros, y añadió que vio una foto suya “cubierto de sangre, con pan y muslos de pollo esparcidos a su alrededor”.

Hasanenko afirmó que la ruta entre Oleshky y Radensk es conocida como “la carretera de la muerte” porque “hay cadáveres en ella y nadie los retira”. Citó como ejemplo una explosión ocurrida este mes que dejó cuatro muertos y un hombre de 86 años gravemente herido.

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Las tropas rusas fueron expulsadas de la ciudad de Kherson, al otro lado del Dnipro, en 2022, pero minaron las carreteras alrededor de Oleshky, según declaró el teniente Yevhen Voronetskyi, portavoz de la 34.ª Brigada de Infantería de Marina de Ucrania. Los drones de Kiev también minaron a distancia los senderos forestales utilizados por las tropas rusas, añadió.

Algunos evacuados que logran llegar a Radensk intentan regresar a Oleshky con comida “porque tienen hijos esperándolos en casa o padres ancianos con movilidad reducida”, dijo Hasanenko, añadiendo que al menos 35 niños permanecen allí.

Un evacuado ayuda a otros que aún están atrapados

Ksenia Arkhipova, que huyó de Oleshky en 2022 y ahora ayuda a otros a marcharse, dijo que los pueblos y aldeas ocupados cercanos en una zona a lo largo del Dnipro se enfrentan a condiciones igualmente precarias y a carreteras minadas.

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Soldados ucranianos en un lugar no revelado de la región de Khersón, Ucrania, enganchan un paquete de suministros a un dron antes de su vuelo a la ciudad de Oleshky (34.ª Brigada de Infantería de Marina Ucraniana "Borysfen" vía AP)

Según explicó, se tarda entre seis y ocho horas en ir a pie o en bicicleta desde Oleshky hasta Radensk, porque los evacuados pueden ser mayores y estar debilitados por el hambre, o tienen que esperar a que pasen los ataques o cargar con sus bicicletas para evitar las minas.

Según Arkhipova, viajar solo es posible con tiempo seco, y “me aterra pensar en el próximo invierno, cuando mucha gente en Oleshky estará simplemente condenada”.

Algunos no quieren abandonar sus hogares ni arriesgarse a un viaje peligroso, según sostuvo el teniente Voronetskyi.

Aún no se ha llegado a un acuerdo sobre la evacuación

Rusia y Ucrania han discutido un posible alto el fuego temporal y un corredor humanitario, pero no han llegado a ningún acuerdo, según informó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. “Ante la llegada del invierno, la situación es urgente”, añadió.

Si bien continúan las comunicaciones con Moscú, “Rusia no ha proporcionado garantías claras y verificables para llevar a cabo una operación humanitaria”, según la oficina del comisionado ucraniano de derechos humanos, Dmytro Lubinets.

Según los funcionarios de la ciudad, nombrados por los rusos, las carreteras están minadas, lo que imposibilita la evacuación, y no todos los residentes quieren marcharse.

Un soldado ucraniano lanza un dron sobre la ciudad de Oleshky (34.ª Brigada de Infantería de Marina Ucraniana "Borysfen" vía AP)

Vladimir Saldo, nombrado por Moscú gobernador de la parte ocupada de la región de Khersón, prometió a principios de este mes ayudar a cualquiera que quisiera abandonar la ciudad. El ex peluquero declaró a la AP que los residentes han solicitado en repetidas ocasiones a las autoridades locales la creación de un corredor humanitario y han presentado listas de quienes desean marcharse, pero sin éxito.

El Comité Internacional de la Cruz Roja estaba dispuesto a prestar asistencia en una evacuación, pero solo si ambos países estaban de acuerdo y existían garantías de seguridad para los civiles, declaró la portavoz del CICR, Sarah Davies.

El ejército ucraniano afirma que sus drones entregan algo de ayuda

Voronetskyi, el teniente ucraniano, afirmó que la escasez de alimentos en Oleshky persiste desde hace meses y que está empeorando cada vez más.

Un dron lanza un paquete de suministros a civiles en la ciudad de Oleshky (34.ª Brigada de Infantería de Marina Ucraniana "Borysfen" vía AP)

Según explicó, su brigada ha estado utilizando drones capaces de transportar al menos 20 kilogramos (44 libras) cada uno sobre el río Dnipro hasta la ciudad con ayuda alimentaria durante al menos un año, y añadió que se han entregado más de 7 toneladas desde septiembre.

Los paquetes contenían alimentos enlatados, ingredientes para hornear pan, trigo sarraceno, arroz, azúcar y dulces para niños, además de kits de higiene y medicamentos, incluida insulina.

Pero Voronetskyi advirtió que estos suministros no estaban destinados a que la gente sobreviviera al invierno, sino a ayudarlos a “recuperar fuerzas, empacar sus cosas... y aun así intentar abandonar Oleshky”.

Rusia debería “entrar y sacar a la gente”, afirmó. “Nadie los detendrá”.

(AP)