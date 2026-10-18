Andy Chango recordó la fiesta clandestina que hizo en un hospital con Andrés Calamaro: “Hay un archivo que no verá la luz”

El cantante contó la fiesta que montó junto a Andrés Calamaro años atrás (Video: PH: Podemos Hablar)

Guardar

Andy Chango debutó como invitado en PH Podemos Hablar (Telefe) y dejó una de las anécdotas más desopilantes de la noche: la vez que armó una fiesta dentro de un hospital en España junto con Andrés Calamaro, mientras el ex Abuelos de la Nada grababa Honestidad brutal. Pero no fue el único relato que sacudió al piso: Mónica Gutiérrez reveló su propia fiesta hospitalaria.

El segmento arrancó con un juego propuesto por Andy Kusnetzoff. “¿Quién creen que hizo una fiesta en un hospital?”, lanzó el conductor. La respuesta fue inmediata: Gutiérrez no dudó ni un segundo. “Es re obvio. Es re obvio”, repitió entre risas, mientras Andy Chango le pedía con humor: “Que no te queremos quemar”.

PUBLICIDAD

Todo comenzó con un accidente tan insólito como cinematográfico. El músico contó que estaba cenando en un restaurante con amigos, entre ellos Ariel Rot, en una mesa larga, cuando decidió sorprenderlos con un truco arriesgado. “Estaba en el primer piso y yo quise hacer un truco que era salir por una ventana y entrar por la otra”, relató. El intento terminó de la peor manera: “Cuando me fui a agarrar de la otra, me falló un centímetro y la ley de gravedad”, dijo entre risas, y reveló que se quebró el hueso calcáneo tras la caída.

Internado en un hospital español, Andy Chango recibió la visita más inesperada. Calamaro se encontraba en plena grabación de Honestidad brutal con parte de los músicos amigos del accidentado. Cuando se enteraron de lo ocurrido, cortaron la sesión de estudio y se trasladaron al nosocomio con todo lo necesario para convertir la habitación en una sala de fiestas. “Cortaron, terminaron la sesión de grabación, ponele dos de la mañana y vinieron con equipo de música, filmadoras... Pusimos a hacer un fiestón”, recordó el cantante.

PUBLICIDAD

Andy recordó que Calamaro le organizó una fiesta mientras estaba internada en España

La situación se descontroló rápidamente. “Me acuerdo que se quemó parte del piso y movíamos los muebles para tapar las quemaduras”, confesó Andy Chango ante las carcajadas del resto de los invitados. Las enfermeras intentaban poner orden, pero se encontraban con un obstáculo particular: Calamaro las filmaba y les decía “Váyanse, váyanse”. “O sea, las asustaba a todas”, completó el músico.

Cuando le preguntaron si ese material había sobrevivido, fue terminante: “Hay un archivo, hay un archivo que nunca va a ver la luz”.

La historia de fiestas hospitalarias no terminó ahí. Mónica Gutiérrez sorprendió al piso al confesar que ella también había protagonizado una celebración similar. “Sí, ¿puedo decir algo? Yo también tuve una fiesta en un hospital”, interrumpió la periodista. Kusnetzoff no lo podía creer: “Ah, vos creías que eras vos”.

PUBLICIDAD

Chango destacó la visita de Andrés Calamaro al hospital, la cual provocó un clima de fiesta (EFE/David Borrat)

Gutiérrez contó que, cuando nació su primera hija por cesárea, su marido Ale decidió que el acontecimiento merecía un festejo a la altura. “Pide un catering espectacular, arma un supercatering e invita a todos los que participaron del evento: anestesista, médico...”, detalló. La celebración incluyó champagne y abundante comida.

Pero la periodista llegó tarde a su propia fiesta. Tras salir del quirófano con su beba en brazos, se encontró con un panorama que no esperaba. “Yo los veo a todos comiendo y tomando como locos”, rememoró. A pesar del dolor por la cesárea, la alegría fue más fuerte: “Me dolía todo, pero estaba feliz”, aseguró. Y cerró con orgullo: “Pero tuve mi fiesta, tuve mi fiesta. Lleno de cajas de bombones, de flores, de... Pero el catering era descomunal”.

PUBLICIDAD

Entre risas y recuerdos, las anécdotas de Andy Chango y Mónica Gutiérrez dejaron en evidencia que las historias más memorables no siempre nacen donde uno las espera: a veces basta un hospital, un grupo de amigos dispuestos a todo y la excusa justa para que una internación se transforme en una noche inolvidable.