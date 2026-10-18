América Latina

La Justicia de Bolivia dictó prisión preventiva para un ex fiscal involucrado en la investigación por narcotráfico contra Roger Mariaca

El abogado de Luis Carlos Torrez afirmó que el Ministerio Público deberá demostrar sus argumentos, adelantó su apelación y sostuvo que centrará su estrategia en cuestionamientos técnicos en las próximas etapas procesales

Luis Carlos Torrez junto a miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Archivo)
Luis Carlos Torrez junto a miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Archivo)
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La Justicia de Bolivia ordenó seis meses de prisión preventiva para el ex fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, investigado por presuntos delitos de narcotráfico y organización criminal en una causa que también involucra al ex procurador general Roger Mariaca y altos cargos de la magistratura.

El magistrado dispuso su traslado al penal de San Pedro, en la capital boliviana. Torrez permanece bajo custodia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) hasta que se defina la fecha y hora de su ingreso a la cárcel.

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El abogado defensor, Marvin Astorga, negó las acusaciones y anunció que apelará la resolución. “Es falso que se haya encontrado en su domicilio un arma, es falso que se encontraron en su domicilio el dinero y demás, por eso todos estos elementos, todos estos argumentos vertidos y esgrimidos por el Ministerio Público van a ir siendo demostrados en el desarrollo de la investigación”, afirmó en declaraciones recogidas por el diario boliviano El Deber.

La defensa también cuestionó la probabilidad de autoría que atribuye la Fiscalía al ex funcionario. “La resolución que ha emitido la autoridad el día de hoy ha sido apelada, toda vez que para el criterio de la defensa técnica del señor Torrez no concurrirían varios elementos, incluyendo la probabilidad de autoría sobre los ilícitos que se le están sindicando”, expresó Astorga.

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La Justicia de Bolivia envió a prisión preventiva al ex fiscal Torrez (Archivo)
La Justicia de Bolivia envió a prisión preventiva al ex fiscal Torrez (Archivo)

Astorga evitó pronunciarse sobre una posible motivación política del proceso. El abogado indicó que la defensa se concentrará en argumentos técnicos y que no conversó con su cliente sobre esa posibilidad.

La detención de Torrez ocurrió a principios de octubre, dentro de las investigaciones que llevaron a la captura del ex fiscal general Mariaca, acusado de tráfico de capitales y narcotráfico, entre otros funcionarios y ex funcionarios.

La Policía Boliviana continúa recabando información con apoyo de organismos internacionales en la pesquisa del caso que involucra a Mariaca. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, indicó que la fuerza de seguridad ejecuta operativos en inmuebles que supuestamente pertenecen a Mariaca y que una comisión de fiscales participa en las actuaciones.

“Hay una comisión de fiscales, estamos trabajando también con la cooperación internacional, recibimos fuentes de varios países porque el delito, como ustedes saben, no tiene fronteras”, señaló Oviedo tras los actos por el 43 aniversario de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), en Santa Cruz de la Sierra.

El funcionario sostuvo que delitos como el blanqueo de capitales, el lavado de dinero y el apoyo al narcotráfico son “hechos transversales” que operan “con una cantidad gigantesca de radio de influencias, de recursos, de inmuebles”, un factor que, según afirmó, complejiza las pesquisas.

Marco Antonio Oviedo, hombre con gafas, traje azul y corbata roja, habla a un micrófono con el dedo índice levantado. Detrás, bandera de Bolivia y figura en uniforme
Marco Antonio Oviedo, con un gesto enfático, interviene en una conferencia de prensa, con la bandera de Bolivia visible al fondo (REUTERS/Archivo)

Mariaca permanece detenido en el penal de Cantumarca, en Potosí. La investigación lo señala como presunto líder de una organización criminal que supuestamente encubría actividades de narcotráfico vinculadas con Sebastián Marset.

Oviedo afirmó que el exfiscal general “está bajo jurisdicción de la Justicia boliviana, es ahí donde se están haciendo las investigaciones”. El ministro también confirmó procedimientos en los valles de Santa Cruz, en las zonas de La Yunga y Mairana. “Es ahí donde la Policía está aportando elementos probatorios y obviamente respetando el debido proceso”, sostuvo.

(Con información de Europa Press)

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