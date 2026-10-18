Protestas en Francia: el Gobierno pidió a fiscales medidas “extremadamente firmes” para los culpables de los destrozos

Un manifestante enmascarado pasa junto a bicicletas en llamas en medio de enfrentamientos durante una protesta contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible en la plaza de la República, en París, el 17 de octubre de 2026 (REUTERS/Jack Taylor)

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El ministro de Justicia de Francia, Gérald Darmanin, ordenó a las fiscalías que soliciten prisión provisional para los responsables de ataques contra policías, bomberos, edificios públicos y comercios durante las protestas registrados el sábado. La jornada que dejó más de 1.200 detenidos y graves disturbios en al menos seis ciudades.

“Hoy se han producido y continúan produciéndose en este momento actos de violencia urbana de una gravedad inaudita (...). He reiterado a todos los fiscales generales y fiscales la necesidad de ofrecer una respuesta judicial extremadamente firme, a la altura de la violencia que ha azotado a nuestro país”, afirmó Darmanin en redes sociales.

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El ministro pidió prisión “para aquellos que han atentado contra las fuerzas del orden, los bomberos, los edificios públicos y los establecimientos comerciales”. Su mensaje coincidió con una reunión de crisis en la sede del Ministerio del Interior, a la que asistieron el primer ministro, Sébastien Lecornu, y el ministro del Interior, Laurent Núñez. El titular del ministerio sostuvo que las fuerzas de seguridad respondieron con rapidez ante los ataques: “Quiero elogiar la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad interna”.

Núñez afirmó que los episodios fueron “muy difíciles de contener”, aunque los agentes “realizaron una labor encomiable, evitaron daños generalizados y efectuaron numerosas detenciones”. A su vez, precisó que “la gran mayoría de los detenidos son adultos”.

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El recuento de las cadenas TF1 y LCI contabilizó 270 saqueos a comercios en toda Francia. Entre los edificios atacados figura el ayuntamiento de Limoges, que quedó destruido por un incendio.

Colapsó parte de la cúpula del ayuntamiento de Limoge por el incendio

La líder de la extrema derecha Marine Le Pen acusó a la extrema izquierda de promover la violencia durante las movilizaciones por el costo de vida en Francia. La referente de Agrupación Nacional (AN), y candidata presidencial de cara a los comicios que se celebrarán en seis meses, sostuvo que los sectores cercanos a Jean-Luc Mélenchon “han vuelto a arruinar las manifestaciones del 17 de octubre en defensa del poder adquisitivo”.

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“Saquear, destruir, atacar a las fuerzas del orden: los alborotadores han vuelto a arruinar las manifestaciones del 17 de octubre en defensa del poder adquisitivo”, escribió Le Pen en su cuenta de X.

La dirigente afirmó que “las reivindicaciones sociales legítimas han sido una vez más tomadas como rehenes por la extrema izquierda y los discursos de los diputados de Jean-Luc Mélenchon, que, al legitimar la violencia, al considerar el orden como una opresión y el desorden como un derecho, buscan precipitar al país en el caos”.

La líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen (REUTERS/Sarah Meyssonnier/Archivo)

Le Pen vinculó el escenario de las protestas con la campaña para las elecciones presidenciales francesas, cuya primera vuelta está prevista para el 18 de abril de 2027. La candidata pidió a sus seguidores “resistir unos meses más”.

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Según la líder de AN, los franceses están “atrapados entre la austeridad y el matraqueo fiscal del poder y los activistas de la insurrección”. “Los liberaremos de las políticas tóxicas macronistas y los protegeremos de la violencia de la extrema izquierda”, cerró Le Pen.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que los responsables de los ataques contra edificios públicos, comercios y ayuntamientos serán perseguidos y castigados.

Las movilizaciones ocurrieron mientras el Gobierno busca respaldo parlamentario para los presupuestos de 2027, que contemplan un ajuste fiscal de 54.000 millones de euros con el objetivo de sanear las cuentas públicas.

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El mandatario también pidió apoyo para las fuerzas de seguridad y defendió el derecho a las manifestaciones pacíficas. “Haremos todos un frente unido frente a los sembradores de caos, que solo buscan derribar nuestras instituciones e impiden que aquellos que expresan pacíficamente sus reivindicaciones lo hagan”, sostuvo.

Manifestantes enmascarados arrojan objetos, provenientes de un establecimiento vandalizado, a una barricada en llamas en París, Francia, 17 de octubre de 2026 (REUTERS/Jack Taylor)

La convocatoria “Amarillos y Jóvenes” reunió entre 550.000 y 800.000 personas, de acuerdo con las cifras divergentes que difundieron las autoridades y los organizadores de las protestas. Los convocantes calcularon una asistencia de 800.000 participantes en todo el país, mientras que las autoridades situaron la cifra en 550.000.

La movilización, difundida a través de redes sociales, congregó a chalecos amarillos, jóvenes, agricultores, docentes, activistas climáticos y jubilados.

(Con información de Europa Press)