La palabra de Andy Kusnetzoff sobre el posible regreso de PH y la histórica competencia con Mirtha Legrand

La palabra de Andy Kusnetzoff sobre el posible regreso de PH, Podemos hablar (Video: SQP. América)

La noticia del probable regreso de Andy Kusnetzoff a la televisión con PH, Podemos Hablar reavivó el interés por el prime time de los sábados en Telefe. Tras semanas de incertidumbre y rumores, el conductor eligió dialogar en SQP (América), donde ofreció definiciones que alimentaron la expectativa de los fanáticos y de la industria televisiva.

Lejos de la confirmación rotunda, Kusnetzoff optó por la prudencia. “Siempre hay posibilidad de que vuelva con PH, está bueno”, declaró en la entrevista, dejando claro que el proyecto sigue vigente, aunque aún no se haya fijado una fecha precisa para el retorno. La frase, breve pero significativa, bastó para reanimar las especulaciones sobre la grilla 2026 de Telefe.

En la charla con SQP, Andy no esquivó el tema de la competencia directa con Mirtha Legrand, figura histórica de la televisión argentina y su rival emblemática en el horario nocturno. “La competencia con Mirtha siempre fue bárbara”, reconoció, valorando la intensidad y el respeto con el que ambos programas buscaron captar la atención de la audiencia.

Lejos de la confrontación, el conductor remarcó la legitimidad de la disputa y la importancia de haberse instalado como alternativa válida frente a un clásico. “Cuando te va bien, volvés. PH creo que se fue bien de Telefe, así que siempre se puede”, concluyó el conductore, expectante.

Así fue el comienzo de la septima temporada de PH Podemos Hablar, la última hasta el momento (Telefe)

La expectativa por la decisión final de Telefe creció en los últimos días. Según informó el periodista Juan Etchegoyen, existe una fecha tentativa para el regreso de PH, Podemos Hablar: “Lo único que falta, me cuentan desde el canal de las pelotas, es que Telefe acepte el presupuesto”, reveló en su espacio en Mitre Live. El mes de junio o el período posterior al Mundial, que también será transmitido por Telefe, aparecen como las ventanas más probables para el retorno, siempre en su espacio histórico del sábado por la noche.

La posible vuelta de PH se inscribe en un contexto de renovaciones dentro del canal, que evalúa también el regreso de programas de entretenimiento como Tu cara me suena y Popstars. La grilla de los sábados, históricamente disputada, volvió a colocarse en el centro de las estrategias de programación, con el objetivo de recuperar el liderazgo frente a las propuestas de la competencia.

A pesar de las versiones, Kusnetzoff prefirió no dar detalles sobre las negociaciones. “Todavía ni idea. Falta, pero siempre es bueno volver”, respondió al ser consultado, reafirmando su estilo reservado y su compromiso por no adelantar información hasta que todo esté firmado. La cautela del conductor contrasta con el entusiasmo de los seguidores, que aguardan por novedades oficiales.

Andy Kusnetzoff estuvo siete años al frente de PH en Telefe, y busca regresar tras dos temporadas

Consolidado como uno de los conductores más influyentes de la televisión argentina, Andy Kusnetzoff supo darle a PH, Podemos Hablar, una identidad propia. El formato, basado en entrevistas grupales y desafíos personales, logró generar momentos de alto impacto y convertirse en cita obligada para figuras del espectáculo, la política y el deporte.

El ciclo, que se despidió de la pantalla en un momento de alto rendimiento, dejó una huella en la televisión de los últimos años. La decisión de Telefe de estudiar su regreso responde a la necesidad de fortalecer el prime time de los sábados, un segmento tradicionalmente dominado por propuestas de peso y donde el rating define la agenda mediática. Eventualmente, el canal líder proyectó emisiones especiales de algunos de sus programas más representativos, como Gran Hermano o MasterChef Celebrity, y ahora está evaluando el regreso de un ciclo emblemático de la pantalla del sábado.

Desde su estreno en 2017, PH, Podemos hablar estuvo en pantalla durante siete temporadas consecutivas y salió al aire por última vez en diciembre de 2023. Luego de dos temporadas sabáticas -nunca más atinado el término- podría constituirse en uno de los regresos más esperados del año televisivo.