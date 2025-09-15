Así fue el festejo de cumpleaños de La Barby y el mensaje de Ángel de Brito: “Esta amistad cumplió la mayoría de edad”

La celebración de cumpleaños de La Barby reunió a figuras del espectáculo en un ambiente familiar y relajado (Video: Instagram)

La celebración del cumpleaños de La Barby reunió a algunas figuras reconocidas del espectáculo nacional en un ambiente familiar y relajado. El evento tuvo lugar en la casa de Mariana Brey, donde se congregaron amigos cercanos como Ángel de Brito y Carolina Molinari para acompañar a Leonardo Veterale, intérprete del célebre personaje desde 1995.

Las redes sociales reflejaron todos los momentos destacados de la jornada. En las publicaciones aparece el actor, sin el estridente atuendo de la panelista de LAM, junto a Juanita, la hija de Mariana Brey, frente a una torta decorada con la letra “B”, referencia a la inicial de su nombre artístico. La torta tiene terminaciones realizadas con crema y distintas decoraciones, como corazones, estrellas, bolitas y brillos.

Sobre la mesa, también aparece una segunda torta espolvoreada con azúcar y canela, dividida en cuadrados. Ambos pasteles contaban con una vela rosa y brillosa. La escena incluyó a Brey, con quien compartió los años de BDV, y otros asistentes que compartieron la mesa y participaron activamente de los festejos.

La selección de la comida fortaleció ese tono sencillo y hogareño: según mostró Ángel a través de sus historias de Instagram, salames, quesos y pan aparecían dispuestos en una tabla principal, remitiendo a una clásica picada argentina, acompañada por bebidas alcohólicas, una ensalada de frutas y una variedad de dulces y tortas.

El cumpleaños llega en un momento en que La Barby atraviesa una etapa de fuerte proyección pública. Veterale, actor y performer, sostiene este personaje desde hace casi tres décadas y en los últimos años multiplicó su alcance a través de su participación diaria en LAM, el programa que encabeza Ángel de Brito, y en La Negra Pop, el ciclo radial de Elizabeth Vernaci.

“Feliz cumple, querido. Esta amistad ya cumplió la mayoría de edad”, escribió de Brito en las redes sociales junto al video donde le cantan el “Feliz cumpleaños”, grabación que resume el espíritu de la jornada. Las imágenes del festejo registran la espontaneidad y el afecto genuino entre los asistentes.

Recientemente, en una charla para Infobae con María Laura Santillán, el transformista habló de su trabajo en los medios. Allí, relató: “Lo que yo quería en la vida, lo tengo. Yo quería trabajar con La Negra en el 2013 o 2014. Germán, mi pareja, me dijo: ‘Mandale un mensaje, decile que querés ir y llevale unos brownies’. Y caí. La Negra me dijo en ese momento que el ambiente de la Rock and Pop era muy homofóbico, que esperara un tiempo”.

Luego, relató cómo se hizo efectiva su aparición en el programa de radio conducido por la popular conductora radial: “En el 2016 Ángel le habló de mí y me llamó. Desde hace ocho o nueve años que estoy con ella y el sueño de estar con ella, lo tengo día a día, año tras año. Ella fue la responsable de formarme, me dio queriendo y sin querer un curso de locución, de trabajar en los medios y me enseñó a amar la radio ante todo”.

Además, continuó hablando acerca de las puertas que se le fueron abriendo: “No sé si por mi manera de ser, pero mucha gente me dio oportunidades. Ángel me invitó a hacerme una nota y yo le ofrecí ir al programa una vez por semana. Yo iba a todos lados, al programa de Carmen Barbieri, al de Moria, Zap. A todos, gratis. Eran las redes sociales del momento salir en televisión, que te vean. De Paso del Rey venía disfrazado hasta acá y participé de todo. ‘Dale, venite’, me dijo Ángel y empecé a ir una vez por semana a su programa en esa época“.