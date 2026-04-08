Teleshow

El drástico cambio de look de Celeste Cid que llamó la atención en redes sociales: “Pasaron cosas”

La actriz compartió una foto que muestra su nuevo estilo, que fue celebrado por varias de sus colegas

Guardar
Celeste Cid sorprendió en Instagram con un drástico cambio de look en cabello corto y naranja intenso
Celeste Cid sorprendió en Instagram con un drástico cambio de look en cabello corto y naranja intenso

Celeste Cid volvió a marcar tendencia y sorprender a sus seguidores con una transformación estética que no pasó desapercibida. La actriz compartió en sus redes sociales una imagen que rápidamente se viralizó, acompañada por una frase tan breve como sugerente: “Pasaron cosas”. Con ese mensaje, dejó ver su nuevo look: un cabello corto, en tono naranja intenso, con flequillo recto y un estilo descontracturado que redefine por completo su imagen.

La publicación, realizada en su cuenta de Instagram, muestra a la actriz en pleno proceso de cambio, mientras un estilista trabaja sobre su pelo. Lejos de una producción elaborada, la imagen transmite espontaneidad y cercanía, como si se tratara de un momento íntimo compartido con sus seguidores. Sin embargo, el impacto fue inmediato: en pocos minutos, la sección de comentarios se llenó de elogios y reacciones de colegas y fanáticos.

Entre quienes respondieron al posteo se destacaron figuras del ambiente artístico. “Todo te queda bien, diosa”, escribió Natalie Pérez, mientras que Brenda Gandini sumó entusiasmo con un efusivo “Naaa wenooooo” acompañado de emojis de fuego. También se pronunciaron Mónica Antonópulos, quien celebró el cambio con corazones y aplausos, y Gimena Accardi, que sintetizó su reacción con un simple pero contundente “wow”. Los mensajes reflejaron una coincidencia general: la nueva imagen fue recibida con admiración.

Las vacaciones de Celeste Cid y Santiago Korovsky
La actriz eligió un estilo descontracturado y moderno, destacándose por su combinación de audacia y frescura estética

El cambio no es menor. Cid, que a lo largo de su carrera ha pasado por distintos estilos, apostó esta vez por un tono vibrante y una impronta más jugada. El naranja, cercano al cobrizo pero con mayor intensidad, se convirtió en el eje de una estética que combina lo moderno con lo audaz. El corte, por su parte, con capas suaves y flequillo corto, aporta frescura y potencia el efecto del color.

A lo largo de su trayectoria, Celeste Cid ha demostrado una fuerte conexión con la moda y la imagen. Desde sus primeros trabajos en televisión hasta sus apariciones más recientes, supo construir una identidad estética versátil, capaz de adaptarse a distintos registros. Sin embargo, en los últimos años, sus elecciones parecen estar más vinculadas a una exploración personal, menos condicionada por las exigencias del medio.

En redes sociales, esa libertad se traduce en publicaciones que combinan arte, estilo y momentos cotidianos. Su perfil no responde a una lógica estrictamente promocional, sino que funciona como un espacio de expresión. En ese contexto, el cambio de look se integra de manera natural, como una extensión de su identidad.

Celeste Cid Santiago Korovsky
Las redes sociales de Celeste Cid reflejan una conjugación de arte, estilo y cotidianeidad, confirmando su influencia en el ámbito fashionista

El cabello, en este caso, se convierte en un vehículo de transformación. Históricamente, los cambios de color y corte han sido utilizados por artistas como una forma de marcar etapas, de cerrar ciclos o de inaugurar nuevos comienzos. En el caso de Cid, la elección de un tono tan llamativo refuerza esa idea de renovación.

Además, el look dialoga con tendencias actuales que priorizan la individualidad y la experimentación. Los colores intensos, los cortes desestructurados y las combinaciones poco convencionales forman parte de un lenguaje estético que gana cada vez más espacio, especialmente entre figuras públicas que buscan diferenciarse.

La repercusión del posteo confirma el interés que genera cada uno de sus movimientos. Más allá de su carrera actoral, Celeste Cid se posiciona como una referente de estilo, capaz de influir en la percepción estética de sus seguidores. Cada cambio, cada elección, se convierte en tema de conversación.

Así, entre tijeras, tintura y una selfie espontánea, Celeste Cid volvió a demostrar que su relación con la imagen va más allá de lo superficial. Su nuevo look no es solo un cambio de color: es una declaración, una forma de expresión y, quizás, el inicio de una nueva etapa.

Temas Relacionados

Celeste CidCambio de look

Últimas Noticias

Ca7riel y Paco Amoroso contaron detalles de sus nuevos looks total black: “Nos vemos hermosos”

Durante su estadía en Japón, el dúo argentino habló de sus outfits, los cuales contrastaban con la vestimenta que durante utilizaron tras el lanzamiento de su álbum Free Spirits

Ca7riel y Paco Amoroso contaron detalles de sus nuevos looks total black: “Nos vemos hermosos”

El impactante nuevo look de Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa

La joven diseñadora sigue una tendencia moderna y original que refuerza su estilo único y su identidad

El impactante nuevo look de Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa

Emilia Mernes mostró qué hacía cuando explotó el escándalo con Tini Stoessel: “Estamos indecisos”

En pleno revuelo mediático, la oriunda de Entre Ríos compartió su día a día en Japón, desde maratones de series con Duki hasta tardes de spa, dejando atrás los rumores

Emilia Mernes mostró qué hacía cuando explotó el escándalo con Tini Stoessel: “Estamos indecisos”

Timoteo, el hijo menor de Juana Repetto, fue dado de alta después de la operación a la que fue sometido: “Team completo”

Después de días de nervios y espera, la actriz compartió con alegría que su bebé ya está en casa tras superar una intervención quirúrgica

Timoteo, el hijo menor de Juana Repetto, fue dado de alta después de la operación a la que fue sometido: “Team completo”

Ángel de Brito contó la tremenda pelea de Marcela Tauro con Matilda Blanco: “No saben las cosas que le dijo”

El conductor de LAM dio detalles del fuerte cruce de su panelista con la periodista, luego de la presentación que hizo de su nuevo novio

Ángel de Brito contó la tremenda pelea de Marcela Tauro con Matilda Blanco: “No saben las cosas que le dijo”
DEPORTES
Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: formaciones confirmadas

Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: formaciones confirmadas

Así juega Juan Sayago, el juvenil de las Inferiores de River Plate que el Flamengo incluyó en la lista para la Copa Libertadores

Con un regreso esperado y un estreno: los 24 citados por Coudet para el debut de River Plate en la Copa Sudamericana

Vélez goleó 4-1 a Deportivo Armenio y se clasificó a los 16avos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

“Otro paso rumbo al sueño”: la noticia que recibió Boca de cara a la ampliación de La Bombonera

TELESHOW
Ca7riel y Paco Amoroso contaron detalles de sus nuevos looks total black: “Nos vemos hermosos”

Ca7riel y Paco Amoroso contaron detalles de sus nuevos looks total black: “Nos vemos hermosos”

El impactante nuevo look de Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa

Emilia Mernes mostró qué hacía cuando explotó el escándalo con Tini Stoessel: “Estamos indecisos”

Timoteo, el hijo menor de Juana Repetto, fue dado de alta después de la operación a la que fue sometido: “Team completo”

Ángel de Brito contó la tremenda pelea de Marcela Tauro con Matilda Blanco: “No saben las cosas que le dijo”

INFOBAE AMÉRICA

Irán confirmó el acuerdo para un alto el fuego de dos semanas con Estados Unidos y anunció la apertura del estrecho de Ormuz

Irán confirmó el acuerdo para un alto el fuego de dos semanas con Estados Unidos y anunció la apertura del estrecho de Ormuz

Tesla se libra de sanciones en EE. UU. tras investigación por fallos en su función remota

Trump anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán y dijo que el régimen acordó abrir el estrecho de Ormuz

A horas de que expire el plazo de Trump a Irán, bombardeos aéreos golpearon instalaciones estratégicas en Teherán

La embajadora nicaragüense en Cuba es destituida por el régimen de Ortega