Relación a distancia, la llamada que cambió su destino y la presión de no defraudar: la historia de Luz Tito y cómo manifestó llegar a la final de GH

Casino Resort - Luz Tito

Luz Tito es una joven jujeña que saltó a la fama como participante de Gran Hermano Argentina, en la edición 2024-2025. Con 21 años al momento de su ingreso, trabajaba en la boletería de una terminal de colectivos en su provincia natal y se definía como competitiva y muy directa. En la final del reality quedó en el tercer puesto, detrás de Ulises Apóstolo y Santiago “Tato” Algorta, consolidándose como una de las figuras destacadas de la temporada.

Antes de entrar a la casa más famosa, viajó a Irlanda al terminar el secundario y alternó trabajos como niñera, asistente de guardarropa y moza. Fuera de la casa, potenció su presencia en redes sociales y en medios, como modelo e influencer, con apariciones en streams y entrevistas. Actualmente, tiene una comunidad de más de 600 mil seguidores en Instagram.

Luz Tito contó cómo su experiencia en Irlanda marcó su vida y su conexión con el mar. (Adrian Escandar)

Origen, viajes y espíritu nómade

Pollo: — Sos de Jujuy.

Luz: — Sí, de Jujuy capital.

Pollo: — ¿Y hasta cuándo estuviste allá?

Luz: — Hasta los 18 años, recién cumplidos.

Pollo: — ¿Y después te viniste para Buenos Aires?

Luz: — No, me fui para Irlanda.

Pollo: — ¿A Irlanda? ¿Qué te motivó a ir para allá?

Luz: — Terminé el colegio y no sabía qué estudiar. No quería perder el tiempo y no encontraba algo que me guste, a qué dedicarme o estudiar. Siempre me encantó viajar. Siempre quise conocer el mundo, la cultura, la gente y dije: “Quiero irme y, de paso, estudio inglés”. Lo hablé con mi familia y me apoyó. Para mí aprender inglés fue como chino. No tenía idea de nada. Hoy en día igual no soy bilingüe, pero me puedo comunicar…

Pollo: — ¿Pero por qué Irlanda? ¿De dónde surge la idea?

Luz: — Porque yo había ido antes con mi familia, de turista y me encantó. Vi los acantilados... Es un lugar hermoso y cuando fui me di cuenta que conecté muchísimo con el mar, con la inmensidad. Me acuerdo que me quebré en llanto, me sentí viva y fue hermoso. “Yo acá quiero vivir acá, quiero vivir cerca del mar”, dije. Todo eso me pasó a los 16 años. Fue como el clic en mi vida. Yo siento que en mi vida pasado fue una sirena o algo así porque conecto mucho con el mar, es algo fuerte.

Pollo: — ¿Qué hacías en Irlanda en ese tiempo?

Luz: — Fui con la visa de estudio. Tenía que estudiar inglés y podía trabajar por horas limitadas. Estaba muy justa porque yo volé y me independicé totalmente hasta el día de hoy. No ganaba lo suficiente, pero también era niñera dos veces a la semana y me iba bastante bien también. Así que con eso también pagaba los otros gastos.

El proceso de selección y la llegada a Gran Hermano

Pollo: — ¿En qué momento, siendo un alma viajera, decidís anotarte en Gran Hermano?

Luz: — Un alma libre, lo tengo acá tatuado (muestra la mano).

Pollo: — ¿Y qué quiere decir eso? Que podés ir por la vida…

Luz: — Sí, me encanta que la vida me sorprenda.

Pollo: — Pero dejame interpretar esto. De Irlanda y conocer el mundo a encerrarte en una casa, ahí el alma no está libre...

Luz: — Sí, es verdad. Me costó un montón. Hubo mucho trabajo interno. Me conocí más en la casa. Lo que pasa es que también me gusta experimentar esta vida. Yo quiero hacer todo antes de morirme. El miedo no me representa. Lo hago temblando de miedo, pero lo hago.

Pollo: — Y ahí te anotaste.

Luz: — Me anoté porque dije: “Es un experimento social re fuerte. No lo voy a vivir en ningún lado del mundo, sino en Gran Hermano. Bueno, lo hago”. Ahí mandé el casting.

Pollo: — ¿Al toque te llamaron o tuviste que esperar?

Luz: — Me anoté en la plataforma y después me olvidé porque no era una prioridad para mí. Cuando volví de Irlanda, o sea, dos años después, me puse a trabajar en la terminal de colectivos en Jujuy. Era boletera de una empresa de colectivos. En ese año trabajé en la terminal y me puse a hacer un curso de extensión de pestañas.

Pollo: — ¿A modo de emprendimiento?

Luz: — Sí, para tener otro ingreso. Después me quería ir a Costa Rica porque escuché que es como Australia de acá, de América. El mar, el clima dicen que es hermoso…

Pollo: — ¿Y cuándo te avisan que quedaste?

Luz: — Cuando estoy sacando el pasaje para irme a Costa Rica, me llega un mensaje de Gran Hermano, ese mismo día, de que me querían conocer en persona y ahí fue el primer casting de muchos. “Voy, vivo la experiencia y me quedo una semana en Buenos Aires”, dije. Quería ver lo que se sentía tener una cámara en frente. Igual, no me quería emocionar. Pero por segunda vez me pasó lo mismo. Yo re exigente dije: “Le doy dos semanas a esto de Gran Hermano, sino me las tomo”. Encima justo subió el precio del avión, entonces dije: “¡No hay tiempo!”.

Pollo: — Era ahora o nunca (risas).

Luz: — Claro. Mi hermano me prestó la tarjeta para pagar el pasaje y cuando estoy con la compu poniendo el código para hacer la compra, vuelve a sonarme el celular: “Te queremos en GH”. Y dije: “Bueno, ya está”. Cerré la compu y dije: “Costa Rica está bueno, pero me va a esperar. Esto es ahora”. Ya no era casualidad, era causalidad.

La entrevistada destacó la importancia de manifestar los sueños y proyectar metas personales y profesionales. (Adrian Escandar)

Proyectos, aspiraciones artísticas y manifestación de sueños

Pollo: — ¿Y cuántos seguidores tenés en redes?

Luz: — 600 mil. Más o menos...

Pollo: — ¿Y te flashea que la gente te preste atención, que quiera sacarse foto con vos? ¿Sentís el cariño o te da miedo?

Luz: — El cariño, el amor y la buena onda. Yo estoy re agradecida y es súper importante hoy en día crecer en redes también para las cosas a las que yo me quiero dedicar.

Pollo: — ¿Es verdad que querés ser DJ? ¿O querés ser actriz, cantante o modelo?

Luz: — Yo quiero ser DJ. Canto, pero no es mi prioridad. Como tengo que empezar las clases para ser DJ, puedo meter vocales de fondo. Pero ser cantante, no. Aunque por ahí la vida me sorprende. También quiero ser modelo. Pero todo enraizado con viajar…

Pollo: — Está bueno que proyectes.

Luz: — Lo manifiesto mucho, de verdad. Tengo un altar en mi casa, como de brujita y tengo ahí unos anotadores y pongo todo ahí. “Voy a entrar a Gran Hermano y voy a ser finalista”, dije y no había pasado ni tres castings. Lo pegué ahí y se cumplió…

Pollo: — ¿Y qué más pusiste?

Luz: — Crecer personalmente. Cositas que uno en esta vida le cuestan mucho. Viajar por el mundo, llevar a mi mamá a Turquía. Cosas así... Tengo todas esas cosas pegadas.

Relaciones personales y pareja abierta

Pollo: — ¿Cómo es el tema de tu relación? ¿Estás en pareja con un español que conociste en Irlanda?

Luz: — Sí.

Pollo: — ¿Y es verdad que tenían una pareja abierta?

Luz: — Nosotros éramos una “pareja normal”, cerrada entre nosotros. Nos conocimos en Irlanda y estuvimos un año juntos. Hubo un tiempo que yo me tenía que volver a Argentina y dijimos: “¿Qué hacemos?” Porque yo no quiero perderme de tu voz, de lo que te salga en la vida, quiero acompañarte en tus nuevos sueños. Y así, mutuamente, dijimos. “No nos queremos soltar. O cortamos y contacto cero o seguimos a distancia y que la vida nos sorprenda”. Y era complicada la situación. Pero lo intentemos... Entonces, dijimos de abrir la relación cuando yo me tenía que venir a Argentina.

Pollo: — ¿Abrir la relación es poder verse con otras personas?

Luz: — Claro, no nos contamos. Vos tenés tu vida y lo que vos quieras…

Pollo: — Para pasar en limpio: él podía, por ejemplo, en Irlanda chapar con quién quiera y vos acá lo mismo. Pero no podían ponerse de novios con otras personas.

Luz: — Claro. No era para ir al cine y estar de la manito...

Pollo: — Ese más para chapar, un mano a mano... ¿Y funcionó?

Luz: — Sí. Nosotros dijimos: “Pasa esto hasta que podamos estar juntos y obviamente ya no hay que hablar más nada porque estamos juntos y se cierra la puerta y todo bien”. A todo esto, nunca perdimos comunicación, solo cuando entré a Gran Hermano. Pero ya estamos hace tres años juntos. Es un montón...

Pollo: — ¿Y el pibe te veía en GH desde allá?

Luz: — Si. Me vio por YouTube allá de España y después volvió acá haciéndome el aguante. Y funcionó la relación abierta. No dañó, porque sino no servía. La llevamos bastante bien, la verdad.

Pollo: — ¿Y hoy en qué están?

Luz: — El volvió a España. Estuvimos un mes y un poquito más acá. Y ya se fue.

Pollo: — ¿Y ahora se volvió a abrir la pareja?

Luz: — No, porque se va tres meses o tal vez un poco menos a España a vacacionar, a pasar la temporada. Estuvo siete meses solo, sin su familia, su cumpleaños lo pasó también acá y necesitaba eso. Así que ahora él tiene la tranquilidad y yo lo espero bien.

Pollo: — ¿Y cuándo se van a ver?

Luz: — En noviembre, tal vez un poco antes.

Pollo: — Hay que aguantar...

Luz: — Sí, sí. Yo lo espero. Él me esperó siete meses en la casa así que…

La ex Gran Hermano explicó en qué invertiría un millón de dólares, priorizando viajes y bienes personales. (Adrian Escandar)

El juego del millón

XXX

Pollo: — ¿En qué gastarías un millón de dólares?

Luz: — ¿Viste que te dije que amo el mar? Me compraría alto barco.

Pollo: — Vamos a separar 300 mil dólares porque son caros.

Luz: — ¡Ay! Pero sí, me encanta…

Pollo: — Pero tenés que hacer el curso de timonel. Podés invitar a todos los chicos de Gran Hermano y armás una linda fiesta. No te llevas el barco de Dios, pero va a estar bien...

Luz: — Después, un auto. Necesito para moverme en Buenos Aires.

Pollo: — ¿Y qué te gusta? ¿Cuál querés?

Luz: — Me gustan los chiquititos, así como cangrejitos.

Pollo: — ¿Un smart?

Luz: — Sí, esos bien chiquititos. Y me gustan las camionetas. Los dos extremos (risas). Pero creo que la camioneta es un poco más segura.

Pollo: — ¿Alguna marca?

Luz: — Toyota puede ser. Una alta camioneta.

Pollo: — Sí, también puede ser una Amarok. Separo 60 mil para eso. Te quedan 640 mil dólares.

Luz: — ¡Quiero ir al Mundial!

Pollo: — ¿A trabajar o de turista?

Luz: — A trabajar, a ver, a documentar. A todo...

Pollo: — ¿Fase de grupos o todo el Mundial?

Luz: — Todo el mundial a bancar a Argentina. Iría con mi hermana.

Pollo: — Te voy a separar 40 lucas. ¿Te gusta el fútbol o te gusta el Mundial?

Luz: — Me encanta Argentina. Soy fan de la Selección. Después honestamente no miro fútbol.

Pollo: — Te quedan 600 mil.

Luz: — 100 para viajar por el mundo. Me gustaría llevarla a mi mamá a Turquía. Volver a viajar a Tailandia, que me encantó y viajar a Costa Rica, que me quedó pendiente.

Pollo: — Quedan 500 mil dólares.

Luz: — Me compraría un departamento acá en Buenos Aires.

Pollo: — ¿Cuántos ambientes?

Luz: — Que entren tres personas cómodas.

Pollo: — Un tres ambientes. Con 200 lucas puede ser Coghlan, Colegiales, Agronomía. Y tal vez me quedé un poco corto. Quedan 300 mil.

Luz: — Ropa y eso no quiero. Pero me compraría una consola de DJ. Lo mejor que se pueda. Auriculares, computadora y parlante. No sé cuánto sale. Con 100 creo que me alcanza.

Pollo: — Bien. Restan 200 mil.

Luz: — ¿Será que me alcanza para un departamento en Miami?

Pollo: — Uno muy chiquito, modesto, en una zona alejada, te alcanza. ¿Pero lo querés alquilar?

Luz: — En realidad, me gustaría para mí y tal vez alquilaría el de acá de Buenos Aires.

Pollo: — El tema del departamento de Miami es que todos los meses son expensas en dólares. Ahí te liquida eso…

Luz: — En realidad sueño con una casita chiquitita frente a la playa…

Pollo: — No para eso no alcanza. O no va a ser en Miami…

Luz: — Bueno, en Costa Rica (risas).

Pollo: — Eso es un poco más barato así que sí. Te felicito. Está muy bien.

Luz: — ¡Uh! Ahora quiero todo eso…

Luz: "Tengo mucho miedo de defraudar a la gente que me sigue". (Adrian Escandar)

Ruleta, confesiones íntimas y vulnerabilidad personal

Pollo: — ¿Cuál es tu frecuencia ideal de sexo?

Luz: — A ver. En pareja, conviviendo… ¡Ay!, Dios mío. Mi familia va a escuchar esto… Tres veces al día.

Pollo: — ¡¿Al día?!

Luz: — Sí, en serio. Pero no es que lo hago queriendo. O sea, sale...

Pollo: — Pero tenés que ir a trabajar y ya no te da el tiempo. ¡Son como 16 a la semana!

Luz: — Yo lo hablé con mis amigas y mi pareja y sí, me dijeron que no es normal. En Irlanda era lo mismo, cuando yo vivía con él. O dos o tres veces. Igual no es todos los días sí o sí ese número, pero por lo general sí.

Pollo: — Imaginate que son 84 veces al mes. Me parece una barbaridad. Pero bueno. Ese es tu ideal de frecuencia, por lo menos si estás conociendo a alguien…

Luz: — Sí, con mi pareja.

Pollo: — ¿Cuál es tu inseguridad más grande? Si es que tenés.

Luz: — Algo que me está pasando ahora es que tengo mucho miedo de defraudar. No me pasaba antes.

Pollo: — ¿Defraudar a quién?

Luz: — A la gente que me apoya (se emociona).

Pollo: — ¿Pero qué sería defraudar? Porque en realidad vos te eligen por tu personalidad y es lo que les gusta de vos, que te mostras como sos.

Luz: — Pero es como que mucha info también de repente y es miedo a dar un paso en falso. Como que digo: “¿Lo hago o no lo hago?” Estoy así últimamente y yo no era así.

Pollo: — Sentís una presión...

Luz: — Sí. Me abruma mucho y lo identifiqué hace poco. Justo cuando fui a Mar del Plata me di cuenta. Fui por trabajo...

Pollo: — Por lo del videoclip, que todavía no se puede contar mucho…. ¿Había fanáticos ?

Luz: — Era la primera vez que grababa. A esta persona yo lo veía en una serie cuando era re chiquita, entonces quieras o no, esas cosas te imponen. Antes yo no era así, pero ahora me pongo esa presión. Además, tengo tantos sueños que digo: “¡¿Qué hago primero?!” Es una locura.

Pollo: — También saliste hace dos meses de la casa y tenés una sobreinformación. Vos pensá que muchos de los que laburamos en esto hace años, lo vivimos de forma gradual. Y vos fuiste de cero a 100. No es fácil, pero se va a ir acomodando.

Luz: — Sí, ese día que estaba en Mar del Plata no sabía con quién hablarlo. Y como que empecé yo solita a poner en orden las cosas, pero me tenía tan angustiada. Y me di cuenta que era una nueva inseguridad.