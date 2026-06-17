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El mensaje de Tini Stoessel para Rodrigo De Paul luego del gran triunfo de Argentina contra Argelia

Después del 3 a 0 en el estreno del Mundial 2026, la cantante y el futbolista tuvieron un romántico intercambio ante la vista de sus fans

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Tini Stoessel y Rodrigo De Paul afianzan su vínculo a diario
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul afianzan su vínculo a diario

El triunfo de la selección argentina en el Mundial de Qatar se sigue viviendo en las redes. Luego de una función de gala, una más, de Lionel Messi, la Scaloneta se impuso a Argelia por 3 a 0 y empezó con el pie derecho la defensa del título de Qatar. El triunfo fue seguido en diferentes partes del mundo y las redes vibraron con la goleada. Entre los mensajes, se destacó el de Tini Stoessel, quien replicó el posteo de su novio Rodrigo De Paul y protagonizó un intercambio a la vista de todos.

“Primer paso.. VAMOS SELECCIÓN!”, escribió el mediocampista del Inter Miami junto a un corazón celeste y una foto del partido. Al rato, Tini Stoessel compartió esa publicación en sus propias historias y le dejó un comentario en el feed: “TE AMO”. El futbolista respondió desde su cuenta y con un poco más de efusividad: “TE AMOOOOO”.

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Más allá del triplete de Lionel Messi, De Paul tuvo una actuación de alto nivel en ese encuentro y fue protagonista del primer gol: con un pase desde atrás de mitad de cancha, con varias piernas por delante, le habilitó a Messi el espacio para encarar y definir con zurda ante el arquero. Tini siguió desde las tribunas el partido disputado en Kansas City y, aunque evitó mostrarse en las redes, se sumó a su manera a la celebración de todo el país.

El intercambio entre Tini Stoessel
El intercambio entre Tini Stoessel

Semanas antes del inicio del torneo, la pareja ya había dado otra muestra pública de su vínculo, algo que reservan solo a ocasiones especiales. El 24 de mayo, cuando De Paul cumplió 32 años, Tini le dedicó un carrusel de fotos y videos en Instagram con un texto que decía: “Feliz cumpleaños mi amor, sos lo más lindo que tengo en este mundo, me cambiaste la vida. Te amo con todo el corazón”. La publicación superó los 400 mil likes en menos de una hora.

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El recuerdo del Mundial de Qatar

La historia entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tiene al fútbol como telón de fondo desde sus inicios. Durante el Mundial de Qatar 2022, la pareja ya era pública y su romance generó una atención inusitada: cuando Argentina perdió el debut ante Arabia Saudita y De Paul tuvo una actuación irregular, Tini fue señalada injustamente por hinchas en redes sociales como supuesta responsable del mal rendimiento del equipo. Lejos de distanciarse, ella viajó al país asiático y presenció en la cancha los siguientes tres partidos de la Selección. El mediocampista fue levantando su nivel partido a partido y el equipo encadenó tres victorias consecutivas que lo llevaron a los cuartos de final.

Rodrigo De Paul Tini
La visita de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel en su show del Campo de Polo post Qatar

El momento más tenso llegó antes del choque ante Países Bajos, cuando De Paul no entrenó con sus compañeros y surgieron versiones de una lesión. Tini, que estaba en Barcelona por compromisos personales, siguió la situación a la distancia y luego relató la dimensión emocional de aquellos días: “Que él me diga ‘estoy nervioso’ o que me llame llorando, no lo podés creer porque siempre es un tipo positivo, que tira para adelante”. Y precisó el instante más angustiante: “Cuando me manda el mensaje ‘creo que me lesioné’ y me llama que no podía hablar. Aparte con la presión que tienen los chicos, no me quiero imaginar ser un jugador de la Selección”.

De Paul le planteó entonces su dilema a Tini: “¿Qué hago? ¿Juego o no juego?”. La cantante le respondió que estaría de su lado sin importar la decisión. El futbolista eligió jugar, aguantó hasta donde el cuerpo se lo permitió y Argentina consiguió pasar de fase y levantar la copa. La pareja se reencontró en Buenos Aires tras la multitudinaria caravana por la autopista Ricchieri. “Es un amor incondicional, un orgullo y no podía parar de llorar”, cerró Tini en aquella entrevista. Semanas después, los dos compartieron el escenario del Campo Argentino de Polo durante uno de los shows de la cantante, donde hicieron partícipe a la multitud de su historia.

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