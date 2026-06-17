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Pampita sorprendió en el partido de la Selección Argentina con un guiño muy especial y un look que dio que hablar

En medio de la fiesta albiceleste en Kansas, la modelo se animó a una apuesta de moda que generó furor y comentarios en las redes sociales

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Pampita, con camiseta argentina, gafas de sol y acreditación, posa con el brazo levantado frente a un estadio en Miami con branding del Mundial 2026
La modelo llevó la pasión argentina a otro nivel y marcó tendencia con un look pensado hasta el último detalle (Instagram)

La fiebre por la Copa del Mundo volvió a poner a la Argentina en el centro de la escena global, y como cada vez que la Selección sale a la cancha, las figuras más reconocidas del espectáculo nacional viajaron para alentar al equipo desde el corazón de la acción. Esta vez, Kansas fue el epicentro de la emoción, y entre los hinchas que se acercaron para ser parte de la fiesta, Pampita brilló con luz propia al lucir un look que no solo llamó la atención de los presentes, sino que también conquistó las redes sociales.

La modelo apostó por un outfit que fusionó moda, tendencia y pasión futbolera. Pampita eligió un corset strapless confeccionado en tonos celeste y blanco metalizados, claramente inspirado en la camiseta albiceleste. El diseño, que resaltaba por su escote corazón y su silueta ajustada, llevaba estampado el número 10 justo en el centro, un homenaje inconfundible a Lionel Messi. El corset se convirtió en la prenda estrella de la jornada y fue complementado con un short negro de tiro alto, que dejó todo el protagonismo al diseño audaz y festivo de la parte superior.

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La apuesta fashionista no terminó allí. Para completarsu look, sumó con detalles que marcaron tendencia, como el cabello largo, suelto y ondulado, peinado con raya al medio, y un maquillaje natural que realzó sus facciones sin robarle atención al outfit. La elección de accesorios discretos y la actitud relajada terminaron de sellar una imagen que rápidamente se viralizó entre los fanáticos de la moda y el fútbol.

Como suele hacerlo en cada evento importante, Pampita compartió cada instante de la previa y el partido a través de sus redes sociales. Apenas publicó las primeras imágenes desde la cancha, los comentarios comenzaron a multiplicarse en su cuenta de Instagram: “Te amo Pampita futbolera”; “Qué mujer nos puede representar mejor que ella”; “La número uno”; “¡Diosa! ¡Trajiste suerte! Vamos Argentina!”; “Qué hermoso que seas Argentina. Sos un tremendo ícono de este país”; “La argentina más hermosa de todas”. Entre los mensajes de admiración y cariño se destacó el de Martín Pepa, pareja de la modelo, que le dejó un emoji de la bandera argentina junto a corazones, sumándose a la ola de elogios y buenos deseos.

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La energía mundialista de Pampita no arrancó en Kansas, sino que ya se sentía desde su llegada a Miami, donde la conductora comenzó a palpitar la cita máxima del fútbol junto a sus seguidores. El lunes, recién instalada en la ciudad, compartió en sus historias los primeros instantes de su cobertura, mostrando su entusiasmo intacto y esa alegría contagiosa que la caracteriza. “¡Ya estamos!”, escribió la modelo, acompañando la frase con una serie de imágenes que resumían el clima de expectativa y felicidad que se vive en cada rincón del mundo donde hay un argentino.

Primer plano de Pampita sonriendo, con gafas de sol y la camiseta argentina. Sostiene una acreditación con su foto, nombre "Carolina Ardohain" y bandera argentina
El lunes, Pampita mostró su acreditación para la Copa del Mundo 2026, luciendo la camiseta argentina en la previa del partido de la Selección

El outfit elegido para la jornada en Miami fue fiel a su estilo e incluyó una camiseta argentina personalizada, con su nombre y el número 10 en la espalda, short blanco y sandalias, además de la acreditación oficial colgando del cuello. Cada detalle de su vestuario reflejaba la pasión por la celeste y blanca y dejaba en claro que Pampita estaba lista para disfrutar el Mundial desde adentro, combinando su costado fashionista con el fervor de una hincha más.

Las postales que compartió en la ciudad de Miami mostraban al estadio imponente de fondo, la bandera argentina en primer plano y un ambiente de previa que ya se sentía en la atmósfera. Con poses relajadas, gestos de celebración y una sonrisa amplia, la conductora transmitió el color y la alegría que se viven en la ciudad a la espera de disfrutar la gran noche para el conjunto albiceleste. El martes, el aliento argentino se hizo sentir con fuerza y Pampita fue una de las encargadas de llevar el mensaje de esperanza y orgullo a cada rincón, tanto desde las gradas como a través de sus redes.

Vista trasera de una mujer con camiseta azul y blanca de Argentina, número 10 y "PAMPITA" en la espalda, recogiendo su cabello frente a un estadio en Miami
La modelo lució la parte trasera de camiseta de la Selección Argentina con el número 10 y su nombre, lista para vivir la previa del partido (Instagram)

De esa manera, la presencia de Pampita en el Mundial, tanto en Kansas como en Miami, no pasó inadvertida: su look se instaló rápidamente entre las tendencias del evento y su actitud positiva la transformó en una de las protagonistas de la movida albiceleste. Así, la modelo supo combinar moda con pasión y demostró una vez más que el fútbol y la elegancia pueden ir de la mano, especialmente cuando se trata de alentar a la Argentina en la máxima cita deportiva.

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