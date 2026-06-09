La iniciativa de Mario Pergolini para realizar un mural del Indio Solari: “¿Alguien tiene una pared disponible?”

Mario Pergolini y la propuesta de un mural en Colegiales en homenaje al Indio Solari

El proyecto de un mural dedicado al Indio Solari en el barrio de Colegiales empezó a tomar forma en una conversación en Vorterix. Mario Pergolini fue el primero en anunciar el inicio del proceso: “Okey, esto va a pasar. Okey, Leonel, empezó el proceso. Empezó el proceso, eh, la cara del Indio en Colegiales”.

Con estas palabras, el conductor selló el compromiso y abrió la invitación a la comunidad: “Si alguien está escuchando y tiene una pared también que nos quiere dejar ver, porque a lo mejor nos gustaría que esté acá cerca. Si está cerca de Vorterix, está genial”.

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El mural de Indio Solari en Colegiales busca homenajear al músico con una obra impulsada por Mario Pergolini y el artista Leonel García

La idea de inmortalizar el rostro del icónico músico sumó rápidamente complicidades. “Y el día que lo inauguramos le pedimos a Los Fundamentalistas que vengan a tocar, que toquen tres o cuatro temas”, propuso Pergolini, imaginando el mural como el eje de un evento que podría movilizar a fanáticos y vecinos por igual.

El diálogo ganó intensidad cuando Leonel García, el artista convocado para la obra, se sumó a la charla. “¿Y qué te gustaría? Por ejemplo, la cara del Indio en el medio y atrás como la letra de alguna de sus canciones...”, preguntó, buscando orientación sobre el diseño. Pero Pergolini prefirió dejarlo a su criterio: “Ya que sos el artista, proponenos. Volá, volá, volá, volá todo lo que quieras. Lo que sí quiero es que sea como realista”.

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Los organizadores buscan una pared cerca de Vorterix, aunque también evalúan pedir a la ciudad un espacio para el homenaje a Indio Solari

La propuesta de mural fue creciendo en detalles a medida que avanzaba el intercambio. Pergolini insistió en sumar la mirada del público desde el inicio: “¿A partir de cuándo podemos ver todos los días un ratito las propuestas?”, lanzó, interesado en involucrar a la comunidad del canal y a los oyentes en el desarrollo creativo. García respondió con un plazo concreto: “Si querés a partir del lunes podemos arrancar con eso”. Así, fijaron el comienzo del proceso creativo para el lunes siguiente, con la intención de mostrar avances y recibir sugerencias a diario.

El proceso creativo y la búsqueda de paredes

La iniciativa abrió la convocatoria a oyentes y vecinos que quieran ofrecer una pared o aportar ideas para el mural en Colegiales

Mientras el artista se preparaba para comenzar con los primeros bocetos, Pergolini remarcó la importancia de encontrar el lugar adecuado: “Nosotros vamos a empezar a ver en qué pared de la ciudad podemos hacerlo, porque a lo mejor hablamos, y nos habilitan una pared enorme en algún lado de la ciudad para homenajearlo”, deslizó.

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El entusiasmo era compartido. García celebró la iniciativa: “Espectacular. Estoy”, alcanzó a decir, antes de que Pergolini retomara la palabra y replanteara la estrategia: “Podemos hacer una cerca de Vorterix o pedir a la ciudad que nos dé una buena pared para hacerlo”.

La conversación reveló el carácter abierto y participativo del proyecto, que combinaba la voluntad de los organizadores con el aporte de los oyentes y la comunidad artística. La búsqueda de la pared perfecta quedaba así como el próximo gran paso.

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El mural de Messi en Berazategui realido por el artista Leonel García

En la charla se reafirmó el compromiso de avanzar sin demora. “Okey, Leonel, me encargo durante esta semana. Nos vamos a volver a ver. Empieza este proyecto, ya empieza a funcionar”, aseguró Pergolini, dejando en claro que el proyecto estaba oficialmente en marcha.

El proyecto se inscribe en una tendencia creciente de homenajes urbanos a figuras de la música y la cultura popular. La expectativa es que, una vez finalizado, el mural se convierta en un punto de encuentro para fanáticos y curiosos, sumando valor al paisaje urbano y consolidando la relación entre arte, música y ciudad.

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Mario Pergolini y el muralista Leonel García

Para Leonel García, el desafío es doble: plasmar el espíritu de Solari en una obra de gran escala y hacerlo en diálogo constante con la comunidad. El proceso, que arranca en pocos días, promete ser tan participativo como emotivo. La invitación a quienes quieran ofrecer paredes o ideas quedó abierta, confirmando que el homenaje al Indio será, desde el inicio, una construcción colectiva.