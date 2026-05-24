La respuesta de Sofía Jujuy tras las críticas por sonreír durante el empate de Boca Juniors: “Voy a seguir siendo hincha”

Luego de los comentarios negativos que recibió en redes sociales, Sofía Jujuy Jiménez respondió a sus haters

Boca Juniors atraviesa una etapa decisiva en la Libertadores, donde se juega la clasificación a los octavos de final. El empate 1 a 1 frente a Cruzeiro en La Bombonera dejó al equipo dirigido por Claudio Úbeda en una posición apremiante y generó un clima de malestar entre los hinchas, que esperaban un resultado más favorable para las aspiraciones del club en el certamen internacional. En ese contexto, la presencia de figuras públicas en el estadio fue notoria, entre ellas Sofía “Jujuy” Jiménez, quien se convirtió en el centro de una polémica tras su actividad en redes sociales.

Jiménez, reconocida influencer y conductora, asistió al partido para alentar a Boca y compartió en sus redes un video desde la tribuna mostrando su apoyo al equipo. En las imágenes, se la ve sonriente y entusiasta, lanzando un “Boca te amo” después del gol de Merentiel, que en ese momento le daba la ventaja parcial al conjunto xeneize. La actitud positiva y el festejo contrastaron con el ambiente de descontento que predominaba en las tribunas, donde los hinchas expresaban su frustración con el clásico cántico Movete Xeneize, movete, habitual en situaciones de presión o bajo rendimiento del equipo.

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El video rápidamente generó repercusiones y muchas críticas por parte de los aficionados, quienes le reprocharon a Jiménez no reflejar en sus publicaciones el estado de ánimo de la mayoría de los hinchas. En un momento en el que Boca se juega su continuidad en la Libertadores, la reacción de la influencer fue vista por algunos como desatinada respecto al sentimiento generalizado en La Bombonera.

Sofía 'Jujuy' Jiménez asistió al partido y compartió un video alentando a Boca Juniors desde la tribuna en redes sociales

Ante la oleada de mensajes y comentarios, Sofía “Jujuy” Jiménez decidió responder públicamente desde su cuenta de Instagram (@sofijuok), donde acumula más de 1,6 millones de seguidores. En un video grabado desde su casa, la influencer manifestó su sorpresa por la magnitud de las críticas: “Me impresiona la cantidad de gente opinando sin saber”, expresó con tono serio.

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Jiménez aprovechó la oportunidad para contar su vínculo de larga data con el fútbol y con las canchas: “Amo ir a la cancha. Voy desde que tengo uso de razón. Tenía cinco años y con mi papá íbamos a ver al Lobo Jujeño”. Además, relató que desde que vive en Buenos Aires aprovecha cada ocasión para ir a La Bombonera: “Cada vez que tuve la oportunidad fui. La bronca que sienten ustedes, yo también la sentí”.

La actitud de Jiménez en el video contrastó con el clima de malestar de los hinchas xeneizes tras el empate ante Cruzeiro

Sobre el video que desató la polémica, la influencer explicó el contexto en el que fue grabado: “Estaba grabando mientras cantaba y sonreía porque acabábamos de hacer un gol. Merentiel había marcado el segundo gol y con ese tanto estábamos ganando”. Luego detalló que el festejo se produjo en los minutos finales del partido, cuando el público celebraba, aunque posteriormente el tanto fue anulado por una mano previa de Milton Delgado. “Era la canción que estábamos cantando cuando se produce el gol”, agregó, e insistió en que no fue la única que mostró alegría: “Si miran a mi alrededor, todos estaban contentos”.

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Jiménez remarcó que el fútbol se vive con pasión y que los momentos de alegría o frustración se suceden con rapidez. Aclaró que no hubo ninguna intención de menospreciar el sentir de los hinchas y que simplemente compartió una reacción espontánea: “Solo fui una hincha más que celebró un gol que después anularon. Mi trabajo es generar contenido”.

En el cierre de su descargo, la influencer subrayó la importancia personal que Boca Juniors tiene en su vida y la conexión emocional con su padre, que ya no está presente. “Voy a seguir siendo hincha de Boca y yendo a la cancha cada vez que pueda. Para mí, Boca es igual a mi papá, y aunque él no esté, el club me conecta con él y eso me emociona”, concluyó.

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