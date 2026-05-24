La hija de Sergio Denis se emocionó al contar cómo se enteró del accidente de su padre

A poco de cumplirse siete años del accidente de Sergio Denis, su hija Bárbara Hoffman recordó cómo se enteró del trágico hecho (Secretos verdaderos - América)

El 11 de marzo de 2019, Sergio Denis subió a un escenario en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán para hacer lo que siempre hizo: cantar. Pero esa noche, algo salió terriblemente mal. El cantante cayó a un foso de tres metros y medio y quedó en coma. Al cumplirse un nuevo aniversario de su muerte, su hija Bárbara Hoffman volvió a hablar y lo hizo con el dolor intacto. En Secretos Verdaderos (América), revivió el momento exacto en que se enteró del accidente y renovó el reclamo de justicia que la familia sostiene desde el primer día.

“Me llama Emilio, que era el tecladista de toda la vida de papá, una persona que tocó con papá 30, 40 años”, comenzó relatando Bárbara, describiendo cómo llegó la noticia. En ese primer llamado, la información era poca y los detalles, confusos. “Pensé: ‘Bueno, se cayó, se habrá enredado con un cable’. Algo”, recordó. Sabía que su padre estaba anticoagulado, y eso la llevó a pensar que quizás la gravedad del cuadro tenía que ver con esa condición. “A veces los hematomas o los golpes cuando una persona está anticoagulada son mayores que lo que le puede pasar a cualquier persona”, razonó en ese momento.

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Pero la calma duró muy poco. Emilio le dijo que prendiera la televisión y lo que vio en la pantalla lo cambió todo. “La prendí y decía que papá se estaba debatiendo entre la vida y la muerte”, relató Bárbara, con esa mezcla de incredulidad y dolor que todavía se percibe en sus palabras. “No entendí nada. ¿Cómo alguien que va a trabajar a un escenario termina en coma?”, se preguntó conmovida, una frase que resume el desconcierto de aquella noche y que, siete años después, sigue sin tener una respuesta que la conforme.

Bárbara Hoffman, hija de Sergio Denis, recuerda a su padre a seis años de su fallecimiento, mientras la familia mantiene vivo el reclamo de justicia (Instagram)

Tras aquel accidente, Denis permaneció un año y dos meses en estado vegetativo. Durante ese tiempo, sus fanáticos no lo abandonaron: organizaron vigilias permanentes, rezaron, cantaron sus canciones y mantuvieron viva la esperanza. Falleció el 15 de mayo de 2020, sin haberse podido recuperar del golpe.

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En el programa, Bárbara también se refirió a los detalles técnicos de lo que ocurrió esa noche. “Papá cayó a un foso que se usaba antes para las orquestas, que era de tres metros y medio”, explicó. Mencionó que la causa está a cargo del abogado Diego Colombo, a quien definió como “un gran amigo de papá y una persona que nos ha ayudado muchísimo”, y aclaró que todo consta en el legajo judicial. “Se sabe que el teatro no estaba habilitado para funcionar en esa situación. La pasarela por la que se ve en todos los videos que papá camina antes de caer no estaba habilitada para estar ahí”, detalló.

“Se sabe que el teatro no estaba habilitado para funcionar en esa situación", aseguró la hija del fallecido cantante (Archivo)

“Desde el día uno entendimos que esto fue una negligencia absoluta de parte del teatro”, afirmó Bárbara, sin rodeos. Y lo que más le duele, más allá del accidente en sí, es la actitud que tomaron las autoridades del establecimiento después de la tragedia. “El teatro y la gente del teatro en todo momento se manejó con una impunidad total, dado que el teatro cerró solamente un día”, denunció, con una indignación que no disimula y que crece cada vez que recuerda ese detalle.

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El reclamo de Bárbara no es solo el de una hija que extraña a su padre. Es también el de una familia que lleva siete años esperando que alguien responda por lo que pasó aquella noche en Tucumán. La causa judicial sigue abierta, y ella no tiene intenciones de bajar los brazos. Cada aniversario, cada entrevista, cada declaración pública es una forma de mantener vivo ese pedido y de recordarle a quienes corresponde que la historia de Sergio no terminó con su muerte, sino que todavía espera un capítulo final que se llame justicia.